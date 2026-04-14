"In Hollywood ruiniert": Die vielen Male, die sich Blake Lively unbeliebt machte

Herbe Niederlage für US-Schauspielerin Blake Lively in einem Rechtsstreit mit ihrem Kollegen Justin Baldoni eine Niederlage erlitten. Ein Richter in New York wies Anfang März die meisten ihrer Vorwürfe gegen Baldoni, darunter Vorwürfe sexueller Belästigung, zurück, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht. Nur noch drei von zunächst dreizehn Punkten, darunter Vertragsbruch, sollen Gegenstand des Verfahrens sein. Der Prozessauftakt ist für Mitte Mai angesetzt. Nach monatelangen Schlagzeilen um ihren Rechtsstreit und erheblichen Imageproblemen hatte sich Lively in letzter Zeit weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auch ihre Hollywood-Karriere dürfte unter den anhaltenden Schlagzeilen leiden, berichtet jetzt ein vermeintlicher Insider.

Blake Lively "in Hollywood ruiniert" "Diese Klage hat sie in Hollywood ruiniert", sagte der Insider, der angeblich mit dem ehemaligen "Gossip Girl"-Star zusammengearbeitet hat, der Daily Mail. "Ehrlich gesagt war sie nie besonders beliebt. Sie galt als schwierig, als eine dieser toxischen Personen, die immer alles besser wissen", fügte die Quelle hinzu. Laut einem namentlich nicht genannten Manager habe sich die 38-Jährige den Imageschaden selbst eingebrockt und müsse "nun die Konsequenzen tragen." In Hollywood würde man ihr jedenfalls keine Träne nachweinen. Lively, die mit Hollywood-Star Ryan Reynolds verheiratet ist, hatte ihren Co-Star Baldoni im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung beim Dreh von "Nur noch ein einziges Mal" angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Baldoni ("Jane the Virgin"), der bei dem Film auch Regie führte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Diese Klage war im vorigen November von einem Richter abgewiesen worden. Beste Freundin Taylor Swift distanziert sich Der Rechtsstreit soll Lively auch ihre Beziehung zu ihrer ehemaligen besten Freundin Taylor Swift gekostet haben. Im Juli vor zwei Jahren hieß es, die Sängerin hätte der Schauspielerin die Freundschaft gekündigt. Der Grund: Swift, die auch Patentante von Livelys Töchtern ist, soll in Baldonis Gegenklage genannt worden sein. Baldonis Anwälte behaupteten im Rahmen des Rechtsstreits, Lively habe ihrer Freundin gedroht, sollte diese sie im Prozess gegen ihren Co-Star nicht öffentlich unterstützen. Die Sängerin soll daraufhin Gerüchten zufolge den Kontakt abgebrochen haben. Swifts Lager erhob Vorwürfe, Lively habe die Musikerin "benutzt" und "ausgebeutet"- was Letztere jedoch über ihre Anwälte zurückwiesen ließ. Die Freundschaft des Popstars und der Schauspielerin soll unter den Enthüllungen trotzdem erheblich gelitten haben (dazu mehr).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / OLGA FEDOROVA Die meisten von Livelys Vorwürfen gegen Baldoni (Bild) wurden abgewiesen.

Blake Lively in der Image-Krise Im laufenden Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni hatte Letzterer unter anderem auch behauptet, dass das Budget für den gemeinsamen Film "It Ends with Us" (deutscher Titel "Nur noch ein einziges Mal") deutlich überschritten wurde - angeblich wegen der vielen Forderungen, die Lively bezüglich der Garderobe gestellt haben soll. Laut The Richest sollen konkret 400.000 US-Dollar mehr als geplant alleine Livelys Klamotten ausgegeben worden sein, hieß es im Februar des vergangenen Jahres. Die Enthüllungen brachten Lively den Ruf einer Diva ein. Dazu mehr:

Die vielen Fettnäpfchen der Blake Lively Bereits 2024 hatte sich die Schauspielerin mit unbedachten Kommentaren den Ruf eingehandelt, zu den wohl eher unhöflicheren Personen im Showbusiness zu zählen. So sorgte etwa ihr Verhalten bei der Promo-Tour zu "It Ends with Us" für Kopfschütteln. Während in dem Film häusliche Gewalt eines der zentralen Themen ist, nutzte Lively die Promo-Tour, um ihre Haarprodukte zu bewerben - sowie ihre beiden Alkoholgetränkemarken Betty Booze und Betty Buzz. Geschmacklos, fanden Fans. Zu dieser Zeit tauchten auch immer wieder alte Videos von Lively auf, in denen die Schauspielerin den Interviewern scheinbar mit Arroganz begegnete.

Zudem machte ein Interview aus dem Jahr 2014 im Netz die Runde, in dem sich Lively - nach Einschätzung von so manchem Internet-User - abschätzig über schwangere Frauen äußert. Während ihres Gesprächs mit Extra-Reporter AJ Calloway meinte die Ehefrau von Ryan Reynolds, dass Schwangere über ihre Beschwerden und Gelüste "lügen" würden. Die Schauspielerin war damals mit ihrem ersten Kind schwanger. Auf dem Red Carpet zeigte sie ihren Babybauch in einem enganliegenden gelben Kleid. Calloway eröffnete das Interview, indem er die Aufmerksamkeit auf Livelys Babybauch lenkte und sie fragte: "Wie geht es dir? Meine Frau ist jetzt im siebten Monat, also weiß ich, wie das ist, wenn sich die Beine aneinander reiben." Lively entgegnete, es klinge, als würde seine Frau ihn "ausnutzen". Über das Thema Schwangerschaftsgelüste scherzte die Schauspielerin: "Na, wir lügen nur."

Die dreifache Mutter, die sich in dem Interview möglicherweise nur selbst auf die Schippe nahm, wurde von Internet-Usern für ihre Aussagen hart kritisiert. Ihr wurde vorgeworfen, eine "verwöhnte" Göre zu sein, deren Luxusleben wahrscheinlich dazu beigetragen habe, einige ihrer Schwangerschaftsbeschwerden zu lindern. Auch Livelys Mann eckte mit einer nicht minder kontroversen Aussage an. Der "Deadpool"-Star sprach im Dezember 2024 mit dem Hollywood Repoter über seine und Livelys Erziehungsmethoden. Dabei betonte er, es wäre ihm und seiner Frau ein Anliegen, seinen Kindern James, Inez, Betty und Olin "ein möglichst normales Leben" zu bieten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Kylie Cooper Blake Lively und Ryan Reynolds ecken nicht selten an.