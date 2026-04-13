Patrice Aminati gibt Gesundheits-Update: "Auf allen Vieren hergekrochen"

Die an schwarzem Hautkrebs erkrankte Designerin und Influencerin Patrice Aminati meldet sich nach einer kurzen Pause auf Instagram zurück – mit bewegenden Worten. Die Mutter einer dreijährigen Tochter sowie Ex-Frau von Moderator Daniel Aminati hat schwere Wochen hinter sich, geprägt von gesundheitlichen Rückschlägen und Krankenhausbesuchen. Nun teilt sie offen ihre Erfahrungen und spricht über ihren aktuellen Zustand.

Erholung nach belastenden Wochen Begleitet von ihrer Mutter gönnt sich die 30-Jährige eine dringend notwendige Auszeit. In einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story berichtete sie von einem Ausflug ins Freie: "Wir sind jetzt alibimäßig das erste Mal rausgegangen, um ein bisschen frische Luft zu schnappen", sagt sie im Video und klingt dabei durchaus positiv gestimmt. Aminati beschreibt offen die letzten Wochen. "Ich muss sagen, ich bin wirklich gefühlt auf allen Vieren hergekrochen, weil es mir so schlecht ging die letzten Tage und ich jeden Tag im Krankenhaus war." Der kurze Urlaub in Sachsen, organisiert von Freunden, scheint ihr eine willkommene Unterbrechung des Klinikalltags zu bieten – und bietet Aminati die Möglichkeit, die körperlichen als auch seelischen Batterien wieder aufzuladen.

Metastasen in Organen 2023 wurde bei Patrice Aminati schwarzer Hautkrebs festgestellt – eine Diagnose, die ihr Leben radikal veränderte. Eine vollständige Heilung ist nach ihren Worten ausgeschlossen. "Im Moment kann es mit Medikamenten ganz gut in Schach gehalten werden", sagte Aminati im Jänner im Interview mit "RTL Exclusiv". Leider: Mittlerweile wurden Metastasen in verschiedenen Organen entdeckt, wie Aminati Anfang April in der SWR-Talkshow "Nachtcafé" mit erstaunlichem Mut erzählte. "Als Teenager dachte ich, ich muss raus und die Welt kennenlernen. Aber inzwischen ist meine Welt ganz klein und meine Heimatliebe zurück", so die 30-Jährige außerdem in der Talkshow – was wohl auch ihre Auszeit in Sachsen erklärt.