Patrice Aminati: "Habe meine Liebe zum Leben wiederentdeckt"

Influencerin und Model Patrice Aminati ist frischgebackener Single und genießt ihren aktuellen Lebensabschnitt: "Ich habe meine Liebe zum Leben gerade wiederentdeckt", sagt sie im Interview mit RTL. Einen neuen Partner zu finden, hat keine Priorität: "Ich suche nicht, sondern ich lebe gerade total dankbar – jeden Tag, jeden Moment. Und kann meine Träume verwirklichen. Das ist so schön", so Aminati.

Mitte Dezember wurde bekannt, dass sich Patrice Aminati hat sich von ihrem Ehemann Daniel getrennt hat. "Am 23. September habe ich Daniel verlassen. Ich kann Daniel nicht mehr die Partnerin sein, die er kennengelernt hat. Wir haben uns als Liebespaar verloren", schrieb sie auf Instagram in einer Story. Zuvor hatte die Bild-Zeitung über die Trennung berichtet. "Es ging nicht anders", sagte sie dem Blatt. Der Grund sei nicht unmittelbar in ihrer Krebserkrankung zu suchen, die sie im April 2023 öffentlich gemacht hatte. "Schon vorher sind wir als Paar oft am Alltag gescheitert", schrieb sie bei Instagram. "Unterschiedliche Werte, Vorstellungen und Träume konnten durch die Liebe nicht überbrückt werden." Daniel Aminati ist Fernsehmoderator und Musiker.

Bei Aminati wurde vor drei Jahren schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Eine vollständige Heilung ist nach ihren Worten ausgeschlossen. "Im Moment kann es mit Medikamenten ganz gut in Schach gehalten werden", sagte Aminati im Jänner im Interview mit "RTL Exclusiv" über ihre Erkrankung. "Der Grundtenor ist natürlich die Traurigkeit und die Angst, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen", beschrieb sie ihren Alltag. Krebs habe sie zu einem glücklicheren und dankbareren Menschen gemacht.

Schwarzer Hautkrebs kann nach Angaben des Klinikums Dortmund aus einem Leberfleck oder aus gesunder Haut entstehen. Das Risiko steigt demnach durch schwere Sonnenbrände in der Kindheit oder durch Solarium-Besuche. Regelmäßige Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen werden empfohlen.