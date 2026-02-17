Van Der Beek kaufte kurz vor Tod 4,8-Millionen-Ranch - trotz 6-stelliger Steuerschulden

Fans und Familie trauern um "Dawsons Creek"-Star James Van Der Beek. Der Schauspieler ist am 11. Februar im Alter von 48 Jahren gestorben. Er sei "friedlich" in der Früh verstorben, teilte seine Familie auf Instagram mit. 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. In der Kultserie um das Leben von Teenagern in der fiktiven US-Stadt Capeside glänzte James Van Der Beek als der filmbegeisterte Highschool-Schüler Dawson Leery. Spielberg spendet für Familie von James Van Der Beek US-Regisseur Steven Spielberg und seine Frau haben nach dem Tod des Serienstars laut Medienberichten Geld für die Familie gespendet. Insgesamt kamen bis Freitag über zwei Millionen US-Dollar (rund 1,7 Millionen Euro) bei einer Spendenkampagne zusammen, mit denen die Familie unterstützt werden soll, wie unter anderem das Branchenmagazin The Hollywood Reporter schrieb.

In dem Aufruf auf der Plattform GoFundMe hieß es, die teure Krebsbehandlung habe das Vermögen der Familie aufgezehrt. "Nach diesem Verlust stehen Kimberly und die Kinder vor einer ungewissen Zukunft", schrieben Freunde der Familie auf der Spendenseite. "Sie kämpfen darum, in ihrem Haus bleiben zu können." Über 40.000 Menschen haben bisher gespendet - in der Liste der Namen taucht auch Schauspielerin Kate Capshaw auf, die demnach 25.000 Dollar (rund 21.000 Euro) gegeben haben sollen. Die Organisatoren der Kampagne bedankten sich bei den vielen Spendern für ihre Unterstützung. Einblicke in Steuerschulden der Van der Beeks Das Promiportal TMZ gibt indes Einblicke in die finanziellen Probleme, die Van der Beek in den Jahren vor seinem Tod zu schaffen machten. Demnach hatten der "Dawson's Creek"-Star und seine Ehefrau Kimberly Van Der Beek mit enormen Steuerschulden zu kämpfen. TMZ berichtet von einer sechsstelligen Summe. Laut der Steuerbehörde der Vereinigten Staaten waren die Van der Beeks rund 95.000 US-Dollar an Steuern für 2017 und knapp 174.000 US-Dollar für das Jahr 2019, insgesamt also etwa 269.000 US-Dollar, schuldig geblieben.