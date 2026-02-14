Obwohl "Wie ein einziger Tag" zu einem der beliebtesten Liebesfilme aller Zeiten gehört, waren die Dreharbeiten alles andere als harmonisch. Ryan Goslings und Rachel McAdams' Streit ging sogar so weit, dass Regisseur Nick Cassavetes einschreiten musste.

"Ryan kam zu mir und sagte: 'Könntest du sie hier wegbringen und eine andere Darstellerin herholen, die den Text spricht, wenn sie nicht im Bild ist? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht mit ihr. Ich bekomme nichts zurück‘“, sagte Cassavetes in einem Interview mit VH1. Anstatt eine neue Darstellerin ans Set zu bringen legte der Regisseur eine kleine Therapie-Session mit den beiden ein. Sie schrien sich eine Zeit lang an und kehrten schließlich zur Arbeit zurück.

Diese Therapie dürfte geholfen haben: Nach den Dreharbeiten wurden Gosling und Adams ein Paar, die Beziehung hielt zwei Jahre lang.