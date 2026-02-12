Katie Holmes: Abschied von James Van Der Beek mit handgeschriebenem Brief

Mit einem handgeschriebenen Brief nahm Katie Holmes Abschied von ihrem früheren "Dawson's Creek"-Kollegen James Van Der Beek. Er wurde nur 48 Jahre alt. "Danke. Den Raum mit deiner Vorstellungskraft zu teilen, ist heilig", schrieb die 47-Jährige in dem Brief, den sie auf Instagram teilte. Sie formuliere ihre Worte mit schwerem Herzen, es sei viel zu verarbeiten, erklärte sie dazu. "Ich bin so dankbar, einen Teil von James' Reise geteilt zu haben. Er wird geliebt."

Holmes erinnerte in ihrem Brief an gemeinsame Jugendjahre, an Gespräche über das Leben und Musik von James Taylor ("You've Got A Friend"). "Mut. Mitgefühl. Selbstlosigkeit. Stärke", sind Worte, mit denen Holmes ihren früheren Kollegen beschreibt. Er habe das Leben als Kunstform verstanden - "die Reise eines Helden".