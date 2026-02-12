James Van Der Beek: Witwe Kimberly und 6 Kinder sehen "ungewisser Zukunft" entgegen

In der Kultserie "Dawson's Creek" um das Leben von Teenagern in der fiktiven US-Stadt Capeside glänzte James Van Der Beek als der filmbegeisterte Highschool-Schüler Dawson Leery. Seine beste Freundin ist Joey Potter, gespielt von Katie Holmes. Zum jungen Cast gehörten auch Michelle Williams und Joshua Jackson, die alle später in Hollywood Karriere machten. Die Hit-Serie ums Erwachsenwerden, mit Liebessorgen und Teen-Ängsten, zog über sechs Staffeln (1998-2003) hinweg ein Millionenpublikum in ihren Bann. Newcomer Van Der Beek wurde über Nacht zum Teenie-Star. Nun ist der Schauspieler mit 48 Jahren gestorben. Er sei "friedlich" am Morgen gestorben, teilte seine Familie am Mittwoch auf Instagram mit. Van Der Beeks Sprecherin bestätigte seinen Tod auf dpa-Nachfrage. Er sei seinen letzten Tagen "mit Mut, Glauben und Anmut" begegnet, hieß es in dem Beitrag der Familie weiter.

"Es ist Krebs" Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. „Es ist Krebs“, schrieb der damals 47-Jährige auf Instagram. Weltweit bekämen jedes Jahr viele Menschen diese Diagnose zu hören, schrieb er weiter. "Und ich bin einer von ihnen." Die Krankheit war bei Van Der Beek schon im Jahr zuvor entdeckt worden.

"Dies ist ein echter Verlust" Viele Kolleginnen und Kollegen drückten ihre Trauer aus und zollten dem Serien-Star Tribut. Sarah Michelle Gellar (48) postete in einer Instagram-Story ein gemeinsames Foto aus alten Zeiten. Sie sei zusammen mit ihm aufgewachsen. "Er war einer der guten Jungen. Dies ist ein echter Verlust", schrieb die Schauspielerin. Auch Selma Blair (53) erinnerte an den gemeinsamen Anfang in Hollywood. Sie habe ihn immer bewundert und sehr wertgeschätzt, so Blair.

Ashton Kutcher (48) schrieb auf der Plattform X, er habe das Glück gehabt, diesen Mann zu kennen und mit ihm zu wachsen.

Auch Sharon Stone, Jennifer Garner, Marlee Matlin, Jenna Dewan, Kellan Lutz, Lin Manuel Miranda und Paul Walter Hauser waren unter den Vielen, die ihre Trauer bekundeten. Rumer Willis (37), die älteste Tochter von Bruce Willis und Demi Moore, pries Van der Beek als Vater und Ehemann, der seine Familie mit Liebe und Respekt behandelt habe. In einer Instagramstory verlinkte sie einen GoFundMe-Spendenaufruf für die Witwe Kimberly Van Der Beek und ihre sechs Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren. Die teure Krebsbehandlung hätte das Vermögen der Familie aufgezehrt, heißt es in dem Aufruf. Sie würden einer "ungewissen Zukunft" entgegensehen. Sie bräuchten Geld, um den Lebensunterhalt und die Ausbildung der Kinder zu finanzieren. Am Donnerstagmorgen waren bereits mehr als eine Million Dollar gespendet worden. "Diese letzten Tage mit dir zu verbringen war ein wahres Geschenk" Schauspielerin Stacy Keibler war mit Van Der Beek befreundet und verbrachte eigenen Angaben zufolge vor seinem Tod noch Zeit mit ihm. Zu einem gemeinsamen Foto, auf dem Van Der Beek sichtlich gezeichnet in einem Rollstuhl sitzend zu sehen ist, veröffentlichte sie auf Instagram eine emotionale Abschiedsbotschaft: "Diese letzten Tage mit dir zu verbringen war ein wahres Geschenk Gottes. Ich war noch nie so präsent in meinem Leben. Wenn du weißt, dass die Zeit heilig ist, verschwendest du keinen einzigen Atemzug. Man hetzt nicht. Du scrollst nicht. Mach dir keine Sorgen um morgen. Setz dich. Du hörst zu. Du hältst Händchen. Du siehst zu, wie der Himmel die Farben wechselt und du lässt ihn dich auch verändern. In den letzten Tagen hast du mir mehr über das in der Gegenwart sein beigebracht, als jedes Buch es jemals könnte. Du hast mir gezeigt, wie es aussieht, Gottes Plan zu vertrauen, auch wenn es einem das Herz bricht. Besonders wenn es einem das Herz bricht." Es sei "ziemlich unglaublich, wie jemand so lange so hart kämpfen kann, so viel um die Welt reisen kann und irgendwie immer noch so gut aussehend dabei", so Keibler weiter. "Du hast dieser Welt so viele Geschenke gemacht. Deine Anwesenheit war ein helles Licht in meinem Leben und in so vielen anderen. Und während dein physischer Körper vielleicht nicht mehr hier ist, weiß ich, dass dein Geist große Dinge tut. Ich fühle es schon."

"Wunder geschehen" Häufiger teilte Schauspieler Van Der Beek seinen 1,8 Millionen Followern auf Instagram mit, wie er sich körperlich und seelisch fühle. Er würde offen über seine Krankheit sprechen, um andere aufzurufen, Vorsorge ernst zu nehmen und sich frühzeitig untersuchen zu lassen, sagte Van Der Beek in einer emotionalen Videobotschaft im November 2024. So eine Diagnose sei beängstigend und überwältigend, aber er glaube an Heilung - "Wunder geschehen". Im März 2025, an seinem 48. Geburtstag, schaute er auf "das schwierigste Jahr" seines Lebens zurück. "Ich musste der eigenen Sterblichkeit ins Auge sehen", sagte Van Der Beek.