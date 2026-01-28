Emma Heming Willis: Bruce weiß nicht, dass er Demenz hat

Action-Star Bruce Willis war 67 Jahre alt, als er im November 2022 eine Diagnose von frontotemporaler Demenz (FTD), einer schnell fortschreitenden Form von Demenz, erhielt. Seine Ehefrau Emma Heming Willis spricht immer wieder öffentlich über ihre Erfahrungen und den Gesundheitszustand des heute 70-Jährigen. In einem TV-Interview des US-Sender ABC sagte sie im vergangenen Jahr: "Bruce ist insgesamt wirklich bei guter Gesundheit, wissen Sie. Es ist nur sein Gehirn, das ihn im Stich lässt." Die Sprache gehe verloren. Auf die Frage, ob es Tage gebe, an denen ihr Mann so sei wie früher, sagte sie: "Nicht Tage, aber wir bekommen Momente." Zum Beispiel, wenn er lacht. "Und manchmal sieht man dieses Funkeln in seinen Augen oder dieses Grinsen, und dann bin ich einfach wie verzaubert." Allerdings seien diese Momente schnell wieder vorbei. "Es ist schwer", sagte sie unter Tränen. "Aber ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass mein Mann immer noch so sehr da ist."

"Segen und Fluch zugleich" In einem Gespräch mit Podcasterin Cameron Oaks Rogers ("Conversations with Cam") erzählt sie, dass Willis selbst nicht bewusst sei, an Demenz erkrankt zu sein. Das US-People-Magazin veröffentlichte vorab einen Ausschnitt. "Ich denke, das ist sowohl der Segen als auch der Fluch daran, dass er nie den Zusammenhang hergestellt hat, dass er diese Krankheit hat, und darüber bin ich wirklich froh. Ich bin wirklich froh, dass er nichts davon weiß." Das Gehirn könne "nicht erkennen, was mit ihm geschieht", so Heming Willis. "Es ist keine Verleugnung. Es ist einfach so, dass sich das Gehirn verändert. Das ist Teil der Krankheit." Einem auf Instagram veröffentlichen Ausschnitt ist zu entnehmen, dass ihr Mann sie erkenne und die Verbindung zu ihm immer noch eine sehr bedeutungsvolle sei. "Du musst lernen, dich anzupassen", so die 47-Jährige.

"Mein schlimmster Albtraum war Wirklichkeit geworden", beschrieb Emma Heming Willis den Moment, als ihr der Arzt die Erkrankung von frontotemporaler Demenz mitteilte. In ihrem im vergangenen Jahr erschienenen Buch "Eine ganz besondere Reise" schildert sie, wie sie die Rolle übernimmt, ihren Partner zu pflegen. Anfang 2022 wurde bei Willis eine Aphasie, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtige, festgestellt. Damals teilte die Familie öffentlich mit, dass der Star aus Filmen wie "Stirb langsam" und "Armageddon" krankheitsbedingt seine Schauspielkarriere beenden würde. Ende des Jahres kam dann die genauere Diagnose - es ist frontotemporale Demenz, bei der Nervenzellen zunächst im Stirn- und Schläfenbereich des Gehirns abgebaut werden, eine seltene, schnell fortschreitende und nicht heilbare Erkrankung.