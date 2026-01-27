Verletzt! Roland Kaiser sagt Auftritt am Ball der Wiener Wirtschaft ab

Die Vorbereitungen für den Ball der Wiener Wirtschaft am Freitagabend in der Wiener Hofburg laufen schon auf Hochtouren und auch Stargast Roland Kaiser wäre schon bereit für seinen Auftritt gewesen, doch kurzfristig musste er absagen. Der Grund: Kaiser hat sich eine Verletzung zugezogen, wie es vonseiten der Veranstalter heißt.

"Roland Kaiser hat sich eine Bänderverletzung am Bein zugezogen, die es ihm derzeit unmöglich macht, aufzutreten. Auf ärztlichen Rat wird er sich in den kommenden Wochen schonen. Roland Kaiser bedauert dies sehr und bittet um Verständnis", so sein Management.

Doch in Windeseile wurde bereits Ersatz gefunden. Statt Roland Kaiser wird jetzt DJ Ötzi um Mitternacht die Wiener Hofburg zum Beben bringen.