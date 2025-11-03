5.000 Schritte täglich können Alzheimer verlangsamen

Körperliche Aktivität steht in Zusammenhang mit einem langsameren kognitiven Abbau bei präklinischem Alzheimer, ein sehr frühes Stadium der Erkrankung, in dem bereits krankhafte Veränderungen im Gehirn auftreten, jedoch noch keine äußerlich erkennbaren Symptome wie Gedächtnisverlust bestehen. Das zeigt eine Beobachtungsstudie, die im Fachjournal Nature Medicine veröffentlicht wurde. Laut den Ergebnissen können bereits 3.000 Schritte pro Tag dazu beitragen, dass sich die schädlichen Tau-Proteinklumpen im Gehirn langsamer ansammeln. Bei 5.000 bis 7.500 Schritten stellten die Forschenden einen noch deutlicheren Effekt fest.

Körperliche Aktivität als Schutzfaktor Die genauen Ursachen der Alzheimer-Erkrankung sind bislang nicht vollständig geklärt. Es existieren jedoch beeinflussbare Risikofaktoren wie Diabetes, Schlafstörungen oder Depressionen, deren Vermeidung vorbeugend wirken kann – dazu zählt auch regelmäßige körperliche Aktivität. Insgesamt nennt die Lancet-Kommission 14 solcher Risikofaktoren. Der bei Alzheimer auftretende kognitive Abbau entsteht dadurch, dass Nervenzellen allmählich absterben. Eine Rolle spielt dabei die Ansammlung von Proteinklumpen – außerhalb der Zellen in Form von Beta-Amyloid-Plaques und innerhalb der Zellen durch sogenannte Tau-Fibrillen. Die aktuelle Untersuchung ist Teil der Harvard Aging Brain Study (HABS) und analysiert, wie körperliche Aktivität mit dem Fortschreiten der Erkrankung zusammenhängt. Dabei wurden sowohl kognitive Fähigkeiten als auch die Bildung von Beta-Amyloid-Plaques und Tau-Fibrillen erfasst. Das Forschungsteam untersuchte 296 ältere Erwachsene über einen Zeitraum von bis zu 14 Jahren. Unter ihnen befanden sich 88 Personen mit präklinischer Alzheimer-Demenz: Sie zeigten keine Symptome, wiesen aber bereits eine erhöhte Beta-Amyloid-Belastung auf.