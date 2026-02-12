"48 ist viel zu jung, um an Darmkrebs zu sterben", sagt Darmkrebs-Spezialist Alexander Klaus – und nimmt damit Bezug auf Schauspieler James Van Der Beek, der diese Woche an den Folgen eines kolorektalen Karzinoms verstorben ist (der KURIER berichtete). Bekannt wurde Van Der Beek Ende der Neunziger mit der Hitserie "Dawson's Creek". Vor zwei Jahren hatte er seine Erkrankung öffentlich gemacht. Entdeckt worden war die Krankheit bereits ein Jahr zuvor. "Es ist Krebs", schrieb Van Der Beek damals auf Instagram. Weltweit seien jedes Jahr viele Menschen mit dieser Diagnose konfrontiert. "Ich bin einer von ihnen." Immer wieder rief der sechsfache Familienvater in emotionalen Botschaften zur Vorsorge auf. "Je früher Darmkrebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen", weiß Klaus, ärztlicher Direktor des Krankenhauses Barmherzige Schwestern Wien. Wie funktioniert die Darmkrebs-Vorsorge in Österreich? Welche Symptome sollten hellhörig machen und wie sind die Überlebenschancen bei Darmkrebs? Der KURIER hat Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was ist Darmkrebs? Mit Darmkrebs ist meist eine Krebserkrankung des Dickdarms oder des Mastdarms gemeint. Darmkrebs ist je nach Geschlecht die zweit- bis dritthäufigste Krebserkrankung in Österreich. 4.769 Menschen erkrankten 2024 hierzulande neu an Darmkrebs, 2.073 verstarben daran. 95 Prozent aller Erkrankungen entstehen durch die langsame Entartung von gutartigen Darmpolypen. Die Behandlung und die Heilungschancen haben sich stark verbessert: In den vergangenen 30 Jahren nahm die Häufigkeit von Darmkrebs in den meisten europäischen Ländern, darunter Österreich, in der Generation 55 plus ab. Allerdings ist bei jüngeren Erwachsenen seit zwei Jahrzehnten ein Anstieg zu verzeichnen. Warum kommt es vermehrt zu Diagnosen bei Jüngeren? Als mögliche Ursachen werden Bewegungsmangel, fettreiche und zuckerhaltige Ernährung, Übergewicht und Diabetes diskutiert. Experte Klaus nennt verbesserte diagnostische Möglichkeiten als Mitgrund. "Bei den Lebensstilfaktoren sind vor allem der Konsum von rotem Fleisch und Rauchen als Risikofaktoren hervorzuheben." Wenn Menschen besonders früh an Darmkrebs erkranken, ist meist ein genetisch bedingtes Erkrankungsrisiko involviert. "Hier spielt etwa eine Erkrankung eine Rolle, bei der im ganzen Darm ungewöhnlich viele Polypen auftreten. In seltenen Fällen kann eine Darmkrebserkrankung auch ohne Polypen entstehen." Für eine persönliche Gefährdung spricht, wenn nahe Verwandte bereits Darmkrebs hatten und die Erkrankung früh (vor dem 50. Lebensjahr) aufgetreten ist. Dass genetische Ursachen auch bei James Van Der Beek zu dem raschen Fortschreiten der Erkrankung geführt haben, ist laut Klaus "nicht auszuschließen". Darmkrebs gilt als "stille Krankheit", die lange keine Beschwerden verursacht. Van Der Beek soll sich aufgrund von Veränderungen des Stuhlgangs Untersuchungen unterzogen haben. Welche Beschwerden sollten hellhörig machen? "Das Hauptsymptom ist Blut im Stuhl", sagt Klaus. "Wenn man Blut im Stuhl bemerkt, sollte man eine Koloskopie (Darmspiegelung, Anm.) machen. Auch dann, wenn man beispielsweise Hämorrhoiden hat und vermutet, dass das Blut davon kommt." Darüber hinaus gebe es auch unspezifische Symptome, die meist im späteren Krankheitsverlauf auftreten: "Nachtschweiß, unerklärlicher Gewichtsverlust oder ein Unwohlsein im Bauch. Schmerzen sind selten." Welche Rolle spielt die Vorsorgeuntersuchung? "Die Darmkrebsvorsorge ist enorm wichtig", betont Klaus. Durch Vorsorgeuntersuchungen kann Krebs nicht nur früh erkannt, sondern häufig sogar verhindert werden, indem etwa Darmpolypen entdeckt und direkt entfernt werden, bevor sie sich verändern. In Österreich nutzen nur 18 Prozent der Menschen ab 45 das Angebot der kostenlosen Vorsorgeuntersuchung.