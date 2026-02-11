"Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek ist gestorben

Der Star aus der US-Hitserie "Dawson's Creek", James Van Der Beek, ist laut dem amerikanischen Portal TMZ gestorben. Er wurde nur 48 Jahre alt. Van Der Beeks Ehefrau Kimberly bestätigte den Tod des Schauspielers kurz danach über Instagram. Sie postete ein Bild ihres Ehemannes und schrieb: "Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben. Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde verbracht. Es gäbe viel über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der Zeit zu erzählen. Diese Tage werden kommen. In dieser Zeit bitten wir um Ruhe und Privatsphäre in unserer Trauer um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund".

Darmkrebs-Diagnose Im November 2024 hatte der sechsfache Vater eine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht. "Es ist Krebs", schrieb der damals 47-Jährige auf Instagram. Weltweit bekämen jedes Jahr viele Menschen diese Diagnose zu hören, schrieb er weiter. "Und ich bin einer von ihnen." Die Krankheit war bei Van Der Beek schon im Jahr zuvor entdeckt worden. "Wunder geschehen" - gibt Hoffnung nicht auf Häufiger teilte der Schauspieler seinen 1,8 Millionen Followern auf Instagram mit, wie er sich körperlich und seelisch fühle. Er würde offen über seine Krankheit sprechen, um andere aufzurufen, Vorsorge ernst zu nehmen und sich frühzeitig untersuchen zu lassen, sagte Van Der Beek in einer emotionalen Videobotschaft im November 2024. So eine Diagnose sei beängstigend und überwältigend, aber er glaube an Heilung - "Wunder geschehen". Im März 2025, an seinem 48. Geburtstag, schaute er auf "das schwierigste Jahr" seines Lebens zurück. "Ich musste der eigenen Sterblichkeit ins Auge sehen", sagte Van Der Beek. Er habe während der Behandlung nicht mehr als Vater, Ehemann und Geldverdiener seiner Familie helfen können. Aber durch den Krebs habe er die Erkenntnis gewonnen, um Hilfe zu bitten und es wert zu sein, geliebt zu werden.

Sechsfacher Vater Dankbarkeit zeigte er vor allem seiner Familie. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau, Schauspielerin Heather McComb, heiratete er 2010 die Produzentin Kimberly Brook. Einen Monat nach der Hochzeit kam ihre erste Tochter zur Welt, gefolgt von drei weiteren Mädchen und zwei Burschen. Die Familie war im September 2025 dabei, als die Besetzung von "Dawson's Creek" zusammentraf, um den krebskranken Star auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung der Organisation "Fuck Cancer" zu unterstützen. Stars wie Michelle Williams, Katie Holmes und Joshua Jackson standen in New York vor Fans auf der Bühne, um die Pilotfolge der alten Hit-Serie live zu sprechen. Van Der Beek hatte allerdings wegen einer akuten Viruserkrankung kurzfristig absagen müssen. Von seinem Haus in Austin (US-Staat Texas) meldete er sich in einem berührenden Video, sichtlich vom Krebs gezeichnet, zu Wort.