James van der Beek: Maßnahme, um Krebsbehandlung zu bezahlen

Der an Darmkrebs erkrankte US-Schauspieler James van der Beek lässt Requisiten vom Set der Teenie-Serie "Dawson's Creek" versteigern. Wie das Magazin People berichtete, will der 48-Jährige mit der Auktion beim Auktionshaus Propstore Auctions eine Krebsbehandlung bezahlen.

Dem Bericht zufolge soll im Dezember eine Kette versteigert werden und sein Outfit aus der Pilotfolge. Aber auch für andere Gegenstände aus der Serie und aus dem Film "Varsity Blues" können Fans bieten.

"Ich habe diese Schätze jahrelang aufbewahrt und darauf gewartet, dass der richtige Moment kommt, um etwas mit ihnen zu machen – und bei all den unerwarteten Wendungen, die das Leben in letzter Zeit gebracht hat, ist mir klar geworden: Die Zeit ist jetzt", zitierte das US-Magazin den Schauspieler.