James Van der Beek: Die „Reise eines Helden“ endete „mit Anmut“

Dawson oder Pacey? Das war die Frage, die Millionen von Teenagern mehr als fünf Jahre und 128 Folgen lang beschäftigte. Die Coming-of-Age-Serie „Dawson’s Creek“ beantwortete von 1998 bis 2003 auch viele andere Fragen von Heranwachsenden, denn geredet wurde viel. Der romantische Alleserklärer Dawson empfing seine Freunde zu ausgiebigen Konversationen. Joey Potter (Katie Holmes) stieg stets über eine Leiter ein. Sie war jene, die sich zwischen den benachbarten, nur durch einen Fluss getrennt Freunden Pacey Witter (Joshua Jackson) und Dawson Leery entscheiden musste. Hinzu kam Jen Lindley (Michelle Williams), die aus New York ins fiktive Provinznest Capeside gezogen ist. Die sensible, wenngleich mitunter selbstgerechte Art der Titelfigur fand viele Lover – aber wohl auch ähnlich viele Hater. Beharrlich musste über jede Lebenslage geredet – und diese auch zerredet – werden. Auf der Habenseite steht die Beschäftigung mit Teenage-Angst und Homosexualität.

Gespielt wurde der blonde junge Mann von James Van der Beek. Geboren 1977 in Cheshire, Connecticut, stand der Sohn eines niederländischstämmigen Mobilfunk-CEOs und einer Broadwaytänzerin und Fitnessstudiobetreiberin schon als Schüler auf der Theaterbühne. Eine seiner ersten Filmrollen hatte er neben Claire Danes und Jude Law in der Drama-Romanze „I Love You, I Love You Not“ (1997). Dann kam schon „Dawson's Creek“, das ihn über Nacht zum Teeniestar machte. Es folgten TV-Auftritte in Serien wie „How I Met Your Mother“, oder „Friends with Better Lives“. Seine Rolle als Footballer im Kinodrama „Varsity Blues“ brachte ihm 1999 einen MTV Movie Award ein. Weitere Filmauftritte hatte er in „Die Regeln des Spiels“, „Downsizing“ und in der Horrorkomödie „Bad Hair“ (2020). Eine wirklich prägnante Hollywoodkarriere gelang Van der Beek nicht.

Glück und Unglück Privates Glück fand er 2010 mit seiner zweiten Frau, der Produzentin Kimberly Brook, mit der er vier Töchter und zwei Söhne hatte. Im November 2024 machte Van der Beek seine Darmkrebserkrankung öffentlich. Seinen 1,8 Millionen Instagram-Followern teilte er regelmäßig mit, wie er sich körperlich und seelisch fühle. Der Schauspieler rief zur Vorsorge auf und sammelte Spenden.

