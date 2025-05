James Van Der Beek: Comeback nach Darmkrebs-Diagnose

Im November 2024 gab Schauspieler James Van der Beek bekannt, dass er an Darmkrebs erkrankt ist. Die Nachricht ging um die Welt, Fans des Ex-"Dawson's Creek"-Stars sind seitdem in Sorge um den 48-Jährigen. Doch im März meldete sich Van der Beek auf Instagram – und es gab ein Aufatmen: Er befinde sich "in einer Heilungsphase, was großartig ist". Endlich hätte er das Gefühl, "die Ziellinie" am Weg seiner Erkrankung zu sehen. Und nun gibt es die nächste freudige Botschaft: Der Schauspieler hat seine erste Rolle nach der Darmkrebs-Diagnose an Land gezogen. Feiert er nun sein Comeback als Schauspieler?

Schulbezirksleiter statt Schüler Es handelt sich um eine wiederkehrende Rolle in der Serie "Elle", die die Vorgeschichte vom Kinohit "Natürlich blond" mit Reese Witherspoon aus dem Jahr 2001 erzählt. Die Serie wird auf Amazon Prime Video zu sehen sein, Witherspoon ist als ausführende Produzentin mit an Bord. Van Der Beek wird Dean Wilson spielen, einen Bürgermeisterkandidaten und Schulbezirksleiter. Mehr ist über seine Rolle noch nicht bekannt. Die Hauptrolle der Anwältin-in-spe Elle Woods wird von Lexi Minetree (23) dargestellt.

"Ich gehe für eine Weile wieder arbeiten" Erneut verkündete Van Der Beek die Neuigkeit auf seinem Instagramkanal. "Also, das ist aufregend … Ich gehe für eine Weile wieder arbeiten", schrieb er. "Ich freue mich riesig, mit dieser großartigen Besetzung bei so einem tollen Projekt dabei zu sein. Fast so aufgeregt wie meine Frau und meine Töchter, dass ich das mache." Gattin Kimberly, mit der Van Der Beek sechs Kinder hat, stellte sofort unter Beweis, wie sehr sie sich über den neuen Job ihres Ehemanns freut. "Annabel [eine von ihren Töchtern; Anmerkung] und ich haben das gebraucht!", kommentierte sie unter seinem Post. Es scheint, als gäbe es einige "Natürlich blond"-Fans in Van Der Beeks Familie. Auch Fans zeigen sich in der Kommentarspalte äußerst enthusiastisch und beglückwünschten "ihren" Star zur neuen Rolle.

Kinder dürfen nicht "Dawson's Creek" schauen Übrigens: Sein Nachwuchs bekommt "Dawson's Creek" nicht unbedingt zu Gesicht. "Ich denke nicht, dass meine Kinder ihrem Vater dabei zusehen müssen, wie er so tut, als würde er durch die Pubertät gehen", erklärte Van der Beek in der US-Talkshow "The View". Die Serie sei "sehr gut gemeint" und für andere "toll", betonte der Schauspieler. "Ich liebe die Serie, ich denke, andere Kinder können sie sehen."