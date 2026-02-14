Michael Niavarani spricht über seine langjährige Beziehung
"Wenn ich nicht lustig wäre, hätte ich noch nie Sex gehabt", scherzte Kabarettist Michael Niavarani im neuen Podcast "Liebesg'schichten und Heiratssachen". Nina Horowitz spricht da mit Prominenten über Gefühle, Beziehungen, Lust, Sex und allen voran natürlich die Liebe.
Seit 2014 ist Niavarani in einer Partnerschaft mit Helen Zellweger, verriet aber auch, dass er schon acht Beziehungen hatte, die alle zu Ende gingen.
Seine bisherige Beziehung ist übrigens die bisher längste. "Wir haben uns einfach nicht getrennt bis jetzt", blödelte Niavarani zuerst, fand dann aber doch noch einen Grund dafür. "Ich akzeptiere alles in ihrem Menschsein und sie akzeptiert alles in meinem Menschsein. Wir wollen einander nicht ändern."
Er verriet aber auch, dass er "ein Suchtmensch" sei. So habe er "Rausch als Ventil" verwendet. Mit dem Älterwerden hat sich aber auch das verändert. "Die Befriedigung, die man durch den Rausch hat, ist kleiner als das negative Empfinden am Tag danach."
Außerdem sei er "eher traurig durchs Leben gegangen. Jetzt denke ich mir, so lange wird es nicht mehr dauern, ist eigentlich blöd, wenn ich traurig bin", denkt er auch über den Tod nach.
Da meint er, er fürchtet sich vor dem Sterben an sich nicht, "aber vor der Krankheit davor". Ganz schlimm findet er allerdings den Tod geliebter Menschen. "Deshalb gehe ich nicht gerne auf Begräbnisse. Ich muss da nicht dabei sein."
