Niavaranis Erfolgsgeheimnis: "Keiner weiß, ob ich komm und was ich dann mache"

Ab 25. Mai sieht man sie wieder gemeinsam im adaptierten Shakespeare-Stück „Sommernachtstraum“ auf der Bühne im Theater im Park.

„Eigentlich ist das das Stück, das ich am wenigsten gemocht habe, weil ich mir gedacht habe: Was ist das für ein Blödsinn? Da wird einer in einen Esel verwandelt und schläft mit der Elfenkönigin, das ist ja furchtbar. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist eines der großartigsten, spannendsten und lustigsten Stücke überhaupt, wenn man sich darauf einlässt.“

Und es geht auch ganz viel um die Liebe. „Die Verliebtheit ist tatsächlich ein psychischer Zustand, der einer Psychose nicht unähnlich ist. Das ist auch erforscht. Da können wir uns auch nicht dagegen wehren und nichts dagegen machen. Es hat ähnliches Suchtpotenzial für manche Menschen wie die Drogen, die Suche nach diesem Glückszustand. Man schläft wenig, ist trotzdem total fit. Man ist in einem Rausch, dem Rausch des Verliebtseins. Und das wird von Shakespeare in diesem Stück gezeigt, wie sich die Verliebten aufführen. Die Elfenkönigin mit dem Esel. Sie haben gesagt, ich soll den Esel spielen, weil das nicht so viel Arbeit ist bei der Maske“, meint Niavarani schmunzelnd.