Kabarett-Comeback von Michael Niavarani: Reise durch die Kulturgeschichte der Idioten

Wobei Trottel bei ihm keine Beleidigung ist sondern eine Analyse. Fein aufgedröselt in die Kategorien Volltrottel, Wappler, Koffer, Sautrottel und Fetzenschädel: „Der kann machen, was er will, er bleibt amerikanischer Präsident.“

Das größte Problem der Menschheit sei nicht die künstliche Intelligenz sondern die natürliche Dummheit. Mit einem „Willkommen in der Sackgasse der Evolution“ spickt „Nia“ das Update seiner Erfolgsshow von 2014 mit vielen philosophischen, selbstreflexiven Gedanken, schiebt – für ihn typisch – deftige, spaßig-ordinäre Wuchteln und erzeugt Bilder im Kopf zum Schmunzeln: „Wenn Lügen kurze Beine haben, dann hat Putin Eier aus Bodenhaltung.“

Als liberaler, weltoffener Mensch destilliert er Pointen aus seiner Sicht auf Glauben und Wissen, Religion und Wissenschaft, nimmt die woke Work-Life-Balance-Generation ebenso auf die Schaufel wie die Mimosen der FPÖ. „Er weiß, wie’s geht, aber kann nicht. Kickl – ein Eunuchen-Schicksal.“ Oder H.C. Strache: „Nur 1,1 Prozent in Wien – Oida, mehr Alkohol im Blut als Wählerstimmen!“