Charlotte Casiraghi, Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover, hatte bisher kein dauerhaftes Glück in der Liebe. Nach der Trennung von Gad Elmaleh, mit dem sie einen Sohn hat, kam sie 2017 mit dem französischen Filmproduzenten Dimitri Rassam, Sohn der französischen Schauspielerin Carole Bouquet, zusammen. 2018 wurden die beiden Eltern. Im Jahr darauf traute sich das Paar standesamtlich in Monaco. Die kirchliche Trauung fand am 29. Juni 2019 in Saint-Rémy-de-Provence statt. Charlotte Casiraghi: Schwierige letzte Momente ihrer Ehe mit Dimitri Rassam Nach rund fünf Jahren scheiterte aber auch diese Liebesbeziehung der Monegassin. Wie das Magazin Qui Anfang 2024 berichtete, war es Casiraghi selbst, die beschlossen habe, die Ehe zu beenden. Es soll zuvor schon länger gekriselt haben. Grund für die Beziehungsprobleme sei dem Bericht zufolge Rassams voller Terminkalender gewesen. "Dimitri, der zu einem der größten französischen Produzenten geworden ist, verbringt seine Zeit mit der Arbeit. Sie hatten kein Familienleben, für sie war es schwer", plauderte eine Quelle damals aus. Offiziell geäußert haben sich Casiraghi und der Filmemacher zu ihrer Trennung bis heute nicht. Seit Ende 2023 hatten sie sich aber nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt.

Nicolas Mathieu: Wer ist Charlotte Casiraghis neue Liebe? Inzwischen gibt es im Leben von Fürst Alberts Nichte einen neuen Mann. Die 39-Jährige präsentierte sich beim Tennisturnier "Rolex Monte-Carlo Masters 2026" vertraut mit Nicolas Mathieu. Schon seit einer Weile wurde über eine mögliche Beziehung der beiden spekuliert, nun scheint es offiziell zu sein. Erste Gerüchte um eine Beziehung der Monegassin mit dem französischen Autor waren bereits im Frühling 2024 laut geworden. Diese wurden weiter angeheizt, als der 47-Jährige die Fürstenfamilie im Mai 2025 zum Grand Prix in Monaco begleitete. Inzwischen macht das Paar keinen Hehl mehr aus seiner Verbindung - auch wenn Charlotte Casiraghi dafür bekannt ist, ihr Privatleben so gut es geht vor der Öffentlichkeit zu schützen. In Paris wurden die beiden auch schon oft turtelnd gesichtet. Laut dem französischen Magazin Paris Match soll man sich in der Stadt der Liebe mittlerweile daran gewöhnt haben, die beiden in den angesagten Restaurants der französischen Hauptstadt zu treffen oder ihnen bei einem Spaziergang mit ihrem Dackel zu begegnen.

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