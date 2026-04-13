Es ist schon eine Weile her, dass sich Charlotte Casiraghi bei einem offiziellen Termin im Kreis der monegassischen Fürstenfamilie blicken hat lassen. 2024 hatte die Tochter von Caroline von Hannover ungewohnt ehrliche Einblicke geben, in die Herausforderungen, die ihr so Promi-Dasein mit sich bringt. Von klein auf steht sie unter medialer Beobachtung. Mit dem Leben in der Öffentlichkeit hadert Charlotte Casiraghi aber schon lange. "Es war immer schwierig mit all dem Hintergrund", erzählte sie dem Magazin Vanity Fair. Es sei eine schlimme Erfahrung, ständig fotografiert zu werden und dass Fotografen auf möglichst extreme Bilder hoffen, erzählte sie dem Magazin Vanity Fair (dazu mehr). Charlotte Casiraghi glänzt bei Rolex Monte-Carlo Masters mit Natürlichkeit Da wundert es nicht, dass die Mutter von zwei Söhnen ihr Privatleben weitgehend dem Rampenlicht fernhält. Nun hat sie einen seltenen Auftritt an der Seite ihres Onkels Fürst Albert III. von Monaco und seiner Ehefrau Charlène absolviert.

Das Finale der Rolex Monte-Carlo Masters 2026 brachte nicht nur Carlos Alcaraz und Jannik Sinner im Kampf um die Weltranglistenführung zusammen, sondern auch die Fürstenfamilie auf der Tribüne. Fürstin Charlène präsentierte sich bei dem Tennisturnier, dem auch Alexandra von Hannover beiwohnte, in Weiß. Sie trug einen Blazer mit dezentem Streifenmuster - ein modisches Motiv, auch von Charlotte Casiraghi aufgegriffen wurde, die unter ihrem blauen Blazer ein gestreiftes Hemd trug. Ein Unterschied zwischen den beiden Damen stach aber ins Auge: Während Monacos Fürstin mit ihrem Outfit und Styling zeitlose Eleganz ausstrahlte, erlaubte sich die Tochter ihrer Schwägerin mehr Natürlichkeit. Casiraghi wählte für ihren Auftritt im Tennis-Stadion eine Jean-Hose mit braunem Ledergürtel, was ihrem Look einen lässigen Touch verlieh. Ihre Haare trug sie zu einem Messy-Dutt hochgesteckt und verzichtete ganz auf Make-up. Damit tanzte sie im Vergleich zu den anderen Gästen auf der Tribüne stiltechnisch aus der Reihe. Und auch sonst gab sich die 39-Jährige ganz entspannt und natürlich - trotz medialer Beobachtung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERY HACHE / VALERY HACHE Charlotte Casiraghi

"Außenseiterposition" am Fürstenhof Sich für die Kameras zu verstellen dürfte Casiraghi widerstreben. Am Fürstenhof sieht sich die Nichte von Fürst Albert II. in einer "Außenseiterposition". Im Gespräch mit dem britischen Telegraph erzählte sie, wie wichtig es ihr sei, "mich von bestimmten Konventionen frei zu machen". Dass ihr trotz aller Privilegien eine halbwegs normale Kindheit ermöglicht wurde, verdankt Casiraghi der Entscheidung ihrer Mutter, sie und ihre Brüder auf "normale" Schulen zu schicken. Dabei würde sie natürlich von ihrer aristokratischen Herkunft profitieren, doch Casiraghi ist es wichtig, klarzustellen: "Ich versuche immer, mich von diesem 'königlichen' Status zu lösen. Natürlich trage ich gerne zu Monaco bei, aber meine Philosophie hat mich gelehrt, dass eine Außenseiterposition mehr Komplexität und Vielfalt ermöglicht."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERY HACHE / VALERY HACHE Albert II. von Monaco und Familie auf der Tribüne.