Tony Danza, der heute seinen 75. Geburtstag feiert, gehört zu den bekanntesten Gesichtern des amerikanischen Fernsehens der 1980er- und 1990er-Jahre. Millionen Zuschauer verbanden ihn mit warmherzigen, humorvollen Rollen – allen voran als Taxifahrer Tony Banta in "Taxi" und als liebenswerter Familienmensch in "Wer ist hier der Boss?", der als Haushaltshilfe für eine erfolgreiche Geschäftsfrau arbeitet, um für seine Tochter sorgen zu können. Mit Danza verband das Publikum Stabilität, Optimismus und schützende familiäre Nähe. Doch Danzas Privatleben hat mit Sitcoms, in denen jegliche Art von Problemen nach 30 Minuten und mit einer herzhaften Umarmung gelöst werden, nicht viel gemein. Danzas Biographie ist geprägt von physischen als auch psychischen Kämpfen, verpassten Chancen und dem ständigen Ringen um Anerkennung. Doch eines hat Danza schon früh gelernt: was es heißt, niemals aufzugeben.

Danzas erste Ehe zerbricht am plötzlichen Ruhm Geboren am 21. April 1951 in Brooklyn, New York, wuchs Tony Danza als Sohn italienisch-amerikanischer Eltern in einfachen Verhältnissen auf. Die Schule war für ihn eine Herausforderung, und nur durch ein Ringer-Stipendium gelang ihm der Sprung an die University of Dubuque, wo er Geschichte studierte. Sein ursprünglicher Traum? Eine Karriere im Boxring. Tatsächlich war es schließlich auch ein Boxtrainer, der ihn zufällig bei einem Casting entdeckte – ein Schlüsselmoment, der sein Leben schlagartig veränderte. Der schnelle Erfolg in der Sitcom "Taxi" Ende der 1970er-Jahre katapultierte ihn in die erste Liga des Fernsehens, ließ ihm aber kaum Zeit, sich künstlerisch weiterzuentwickeln oder auf den plötzlichen Ruhm vorzubereiten. Bereits in jungen Jahren war Danza verheiratet. 1970 heiratete er Rhonda Yeoman, mit der er einen Sohn bekam. Doch die Ehe zerbrach 1974, noch bevor Danza gelernt hatte, mit öffentlicher Aufmerksamkeit, beruflichem Druck und familiärer Verantwortung umzugehen. Rückblickend sprach er in Interviews von emotionaler Überforderung und mangelnder Reife – ein Muster, das sich später wiederholen sollte.

Sitcom-Erfolg: Fluch und Segen zugleich In den 1980er-Jahren erreichte Danza mit "Wer ist hier der Boss?" den Höhepunkt seiner Popularität, auch außerhalb der USA wird die Serie ein Megaerfolg. Danza wurde als Tony Micelli zum festen Bestandteil internationaler Wohnzimmer, doch der Preis war hoch: Hollywood legte ihn auf den charmanten, unkomplizierten Sympathieträger fest, der nur das Beste für sein Umfeld will und keiner Fliege etwas zuleide tun könne. Anspruchsvollere und vielschichtigere Rollen blieben aus – und mit dem schleichenden Ende der Sitcom-Ära begann auch Danzas beruflicher Abstieg. 1986 heiratete er Tracy Robinson, mit der er zwei Töchter bekam. Nach außen schien die Ehe stabil, fast vorbildlich. Doch hinter den Kulissen wuchsen Spannungen. Danza, so wird er später zugeben, arbeitete viel, war emotional oft abwesend und wich Konflikten aus. Die Diskrepanz zwischen seinem öffentlichen Image als fürsorglicher Familienmensch und der Realität seines Privatlebens wurde innerhalb der eigenen vier Wände zunehmend als belastend empfunden.

Danza brach sich den Rücken Das Jahr 1993 markierte in Danzas Leben einen entscheidenden Wendepunkt. Der Schauspieler erlitt beim Skifahren einen lebensgefährlichen Rückenbruch, bei dem mehrere Wirbel verletzt wurden. Seine Wirbelsäule musste mit Stangen, Schrauben und Metallplatten stabilisiert werden. "Ich brach mir den Rücken und verrenkte meine Wirbelsäule. Ich brach mir acht Rippen. Eine rammte sich in meine Leber, ich hatte innere Blutungen. Ich durchstach meine Lunge, sie kollabierte", so Danza während eines Interviews 1994. "Man sagte mir, ich hätte Glück gehabt, überhaupt am Leben zu sein." Die Verletzung zeigte dem damals 42-Jährigen seine körperlichen und psychischen Grenzen auf. Plötzlich war seine Beweglichkeit eingeschränkt, seine Zukunft als arbeitender Schauspieler ungewiss. Die lange, schmerzhafte Rehabilitation zwang ihn zur Untätigkeit, ein Jahr lang konnte Danza nicht arbeiten – für einen Mann, der sich über Aktivität und Stärke definiert hatte, eine demütigende Erfahrung. Auch finanzielle Probleme waren plötzlich Teil von Danzas neuem Alltag. "Ich wurde gezwungen anzuhalten. Und ich hatte vorher nie angehalten", erinnerte sich Danza rückblickend in späteren Interviews.

Ein Erdbeben zerstörte Danzas Zuhause Kaum hatte Danza begonnen, sich von der schweren Verletzung zu erholen, folgte der nächste Schlag. Am 17. Jänner 1994 erschütterte das Northridge-Erdbeben (Stärke: 6,7) ganz Los Angeles. Auch Tony Danzas Haus wurde schwer beschädigt und zeitweise unbewohnbar. Öffentlich sprach Danza aber niemals über diesen Schicksalsschlag, doch der damalige Verlust dürfte für ihn nicht nur von materieller Natur gewesen sein. Inmitten einer Zeit, in der er gesundheitlich nach wie vor angeschlagen war und auch seine Karriere nach dem Finale von "Wer ist hier der Boss?" ins Stocken geriet, wurde sein zerstörtes Zuhause zum Symbol eines Lebens, das in Trümmern zu liegen schien. Doch Danza tat das, was er schon im Boxring getan hatte: Er kämpfte weiter und weigerte sich, vom Leben K.O. geschlagen zu werden.

Auch Danzas zweite Ehe hielt nicht In den Jahren danach eskalierten auch die privaten Konflikte. Die Ehe mit Tracy Robinson zerbrach endgültig Anfang der 2000er-Jahre. Die Trennung verlief langwierig und öffentlich, begleitet von Berichten über heftige Auseinandersetzungen und juristische Schritte. Die Scheidung zog sichüber sieben Jahre hin und wurde schließlich 2013 abgeschlossen. Die mediale Aufmerksamkeit beschädigte Danzas Image nachhaltig. In späteren Interviews sprach Danza offen über Schuldgefühle und das Gefühl, als Vater, aber auch als Ehemann in entscheidenden Momenten gefehlt zu haben. Er sei emotional nicht zugänglich und nicht immer auf die Art und Weise für seine Familie da gewesen, wie er es hätte sein sollen. Erneut schien Danza die unübersehbare Kluft zwischen seiner öffentlichen Rolle als perfekter "Fernseh-Vater" und seiner tatsächlichen familiären Realität als emotionale Belastung zu empfinden.

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