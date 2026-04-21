Was der Sohn von Richard Gere von seinem Papa gelernt hat

Homer James Jigme Gere, der älteste Sohn des Hollywood-Stars Richard Gere, hat seltene Einblicke in die enge Bindung zu seinem berühmten Vater gewährt und verraten, welche Ratschläge der Schauspieler ihm für den Start in die Filmbranche gibt. Der 26-jährige Schauspieler beschreibt seinen Papa als einen wertvollen Mentor, der ihm nicht nur berufliche Tipps gibt, sondern ihn auch in Fragen des Ruhms und der Selbstwahrnehmung berät.

"Er gibt großartige Ratschläge", erzählte Homer der Zeitschrift Entertainment Tonight. "Es geht nicht unbedingt um das Handwerk, sondern mehr darum, wie man sich selbst präsentiert und wie man das Ganze positiv gestalten kann. Es ist unglaublich, so einen ständigen Ansprechpartner zu haben." Trotz der räumlichen Distanz – Richard Gere lebt seit 2024 mit seiner Frau Alejandra Silva und den gemeinsamen Kindern Alexander und James in Spanien, während Homer in Los Angeles zu Hause ist – bleiben die beiden in regelmäßigem Kontakt. "Ich rufe meinen Vater jeden Tag an", verriet Homer. Auch Richard Gere selbst betonte, wie wichtig ihm die Zeit mit seinem Sohn ist. "Ich liebe es immer, mit meinem Sohn zusammen zu sein", sagte der "Pretty Woman"-Star in einem Interview mit People laut Hello!. "Egal, ob wir im Wald spazieren gehen oder etwas Gutes für andere Menschen tun – ich freue mich immer, ihn zu sehen."