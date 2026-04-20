Süße Überraschung für Cher: Superstar hat heimliche Enkelin

Kultstar Cher soll kürzlich erst mehr als ein Jahrzehnt nach der Geburt ihrer Enkelin Ever erfahren haben, dass diese überhaupt existiert. Die mittlerweile 15-Jährige entstammt angeblich einer kurzen Romanze zwischen Chers Sohn Elijah Blue Allman und dem ehemaligen Model Kayti Edwards, wie Edwards in einem Interview mit The US Sun erklärte. "Cher hat im Juni letzten Jahres Kontakt zu mir aufgenommen und gefragt, ob es stimmt, also musste ich es ihr gestehen", berichtete Edwards gegenüber der Zeitung.

Sie behauptete weiter, Cher habe erstmals 2021 von Ever gehört, als Elijah nach einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Zu diesem Zeitpunkt habe die Sängerin jedoch gedacht, es handele sich um "wirres Gerede". Edwards fügte hinzu: "Als sie die Nachricht hörte, war sie sprachlos." Cher sagte zu ihrer Familie: "Oh mein Gott, ich bin endlich Oma." Edwards über Allman: "Er wusste es von Anfang an" Edwards, die Enkelin der Schauspielikone Julie Andrews sowie Ex-Freundin des 2023 verstorbenen "Friends"-Stars Matthew Perry, erzählte im Interview, dass aus einer einmaligen Nacht mit Allman die gemeinsame Tochter Ever hervorgegangen sei. Sie betonte jedoch, dass Allman nie die Absicht hatte, Vater zu sein. "Er wusste es von Anfang an, aber er wollte nie ein Elternteil sein", behauptete sie. Zwar habe er alle paar Jahre Kontakt aufgenommen, doch mehr als ein kurzes "Hallo, wie geht's?" sei nie drin gewesen. Nach einer Überdosis soll Allman 2021 Edwards kontaktiert und versucht haben, sich mit ihr zu versöhnen. Edwards erklärte jedoch, dass ihre Tochter in ihrem jetzigen Ehemann eine Vaterfigur gefunden habe. "Sie hat einen Vater, der sie von Anfang an großgezogen hat, und das ist ihr Vater. Ich könnte mir keinen besseren Vater für meine Kinder wünschen", betonte sie.

Cher zeigte kindlich-verspielte Seite Erst 2023, kurz vor einer weiteren Überdosis von Allman, sei er wieder in Edwards' und Evers Leben getreten. In diesem Zusammenhang habe Cher, die offenbar besorgt um ihren Sohn war, erneut Kontakt zu Edwards aufgenommen. "Ein paar Wochen später hatte er eine Überdosis und musste ins Krankenhaus. Da wandte sich Cher an mich", berichtete Edwards. "Sie wollte wissen, was passiert war, und fragte mich dann, ob es wahr sei, dass Ever existiert." Laut Edwards verbrachten Cher und Ever im September 2025 erstmals Zeit miteinander. Die Pop-Ikone lud Mutter und Tochter in ihr Anwesen in Malibu ein. "Sie war liebenswürdig und freundlich, und wir haben zusammen zu Abend gegessen", erinnerte sich Edwards. "Cher fragte Ever, ob sie ihren Kleiderschrank sehen wolle, und zeigte ihr eine Jeans, die sie bei einem Konzert getragen hatte. Das war ein tolles Erlebnis für sie." Die Begegnung sei von einer verspielten Seite der Sängerin geprägt gewesen. "Sie war wie ein Kind", sagte Edwards. Cher habe Ever über Jungs ausgefragt und mit ihr im Pool gespielt. "Es war eine unglaubliche Erfahrung." Cher ist seitdem Oma mit Leib und Seele und tut alles dafür, um den Kontakt mit Ever aufrechtzuerhalten.