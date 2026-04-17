"Drogensucht auf schlimmsten Stand": Chers verzweifelter Kampf um Sohn Elijah

Sängerin Cher hat Berichten zufolge nach einer Reihe von Verhaftungen die Vormundschaft für das Vermögen ihres Sohnes Elijah Blue Allman beantragt. Sie erklärt, seine Drogenabhängigkeit sei auf einem kritischen Niveau - was die drastische Maßnahme begründen soll. Cher beantragt zum zweiten Mal Vormundschaft Laut Gerichtsdokumenten, die dem Promiportal Page Six vorliegen, reichte die Musikikone Anfang der Woche beim Superior Court in Los Angeles einen Antrag auf Bestellung eines vorläufigen Vormunds für das Vermögen ihres 49-jährigen Sohnes ein. Die Sängerin fordere demnach, die Finanzen ihres jüngsten Kindes durch den Treuhänder Jason Rubin verwalten zu lassen. Dies ist bereits der zweite Antrag von Cher auf Vormundschaft über Allmans Vermögen. In ihrem vorherigen Antrag soll sie jedoch die alleinige Vormundschaft beantragt haben.

Elijah Blue Allman, der Sohn von Cher und dem verstorbenen Gregg Allman, stand Ende 2023 und Anfang 2024 im Mittelpunkt familiärer und rechtlicher Auseinandersetzungen. Aufgrund ihrer erfolgreichen Karriere war die Beziehung von Cher zu ihren beiden Kindern Chaz Bono und Elijah seit jeher schwierig. "Ich werde mich immer schlecht fühlen, weil ich so beschäftigt war, als die beiden aufwuchsen", sagte sie einmal.

Elijah kämpfe mit Alkoholsucht und Drogenmissbrauch. 2023 wurde berichtet, Cher habe vier Männer angeheuert, um ihren Sohn aus einem Hotelzimmer "entführen" und ihn in eine Entzugsklinik bringen zu lassen. Bereits da soll sie Berichten zufolge eine Vormundschaft beantragt haben. Vor Gericht lehnte Elijah die Hilfe ab. "Der Gesundheitszustand von Elijah Allman hat sich seit der Einreichung eines früheren Vormundschaftsantrags im Dezember 2023 deutlich verschlechtert", heißt es in dem neuen Antrag. "Der Betroffene befindet sich derzeit in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik im US-Bundesstaat New Hampshire. Dort wird versucht, seine Verhandlungsfähigkeit wiederherzustellen, damit er sich in zwei Fällen in zwei verschiedenen Bezirken von New Hampshire wegen schweren Einbruchs, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen die Kautionsauflagen verantworten kann", zitiert Page Six weiter aus den Dokumenten. Cher bezeichnet Sohn als "schwer behindert" Abgesehen von den aktuellen Problemen mit der Justiz habe Allman laut seiner Mutter "kein Verständnis für Geld, kann seine Finanzen nicht verwalten und ist aufgrund seiner schweren psychischen Probleme und seiner Suchterkrankung nicht in der Lage, Betrug oder unzulässiger Beeinflussung zu widerstehen".