Nachwuchs im Middleton-Clan - werdende Mama zeigt Baby-Bauch auf St. Barths

Während Prinzessin Kates Schwester Pippa Matthews (ehemals Middleton) mit ihrem Ehemann James Matthews drei Kinder hat, bekommen die beiden in Sachen Kinderschar nun Konkurrenz aus ihrem nächsten Umfeld.

Pippas Schwager wird wieder Papa

Das britische High-Society-Paar Vogue Williams und ihr Ehemann Spencer Matthews erwarten ihr viertes Kind. Spencer ist James Matthews' Bruder - und damit Pippas Schwager.

Das Ehepaar gab die Baby-News während eines gemeinsamen Urlaubs auf St. Barths bekannt. Williams und Matthews veröffentlichten eine Reihe an Strandfotos, auf denen die werdende Mama ihren wachsenden Baby-Bauch präsentiert. "Baby Nummer vier unterwegs", schrieb das Paar über die Schnappschüsse auf Instagram.