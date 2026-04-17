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Nachwuchs im Middleton-Clan - werdende Mama zeigt Baby-Bauch auf St. Barths

Die Familie von Pippa Middleton wird um ein Mitglied größer.
17.04.2026, 12:29

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Pippas Schwager wird wieder Papa

Das britische High-Society-Paar Vogue Williams und ihr Ehemann Spencer Matthews erwarten ihr viertes Kind. Spencer ist James Matthews' Bruder - und damit Pippas Schwager. 

Das Ehepaar gab die Baby-News während eines gemeinsamen Urlaubs auf St. Barths bekannt. Williams und Matthews veröffentlichten eine Reihe an Strandfotos, auf denen die werdende Mama ihren wachsenden Baby-Bauch präsentiert. "Baby Nummer vier unterwegs", schrieb das Paar über die Schnappschüsse auf Instagram. 

Die Wut wächst: Anwohner empört über Kates Schwester Pippa

Die Luxusinsel St. Barts gilt auch bei der Familie Middleton als beliebtes Urlaubsziel. Pippa Middleton und James Matthews besuchen regelmäßig das Eden Rock St. Barths Resort. Das Luxushotel ist im Besitz von James Matthews' Eltern und ein häufiges Ziel für Familienurlaube der Familie Matthews/Middleton.

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