Austropromis

Schauspieler Robert Palfrader durfte das Krankenhaus verlassen

Der Schauspieler gibt ein Update zu seiner Gesundheit und ist auf dem Weg der Besserung.
17.04.2026, 11:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Mann in einem weißen Hemd stützt sein Gesicht mit der Hand ab.

Anfang April machte der Schauspieler Robert Palfrader bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen alle Termine bis auf weiteres absagen muss. Kurz darauf löschte er das Facebook-Posting aber wieder.

Robert Palfrader über seine Beziehung: "Mich zu ertragen ist fast unerträglich"

Am Freitag hat er sich erneut gemeldet und bedankt sich bei den Teams des Landesklinikum Zwettl (NÖ) und der Klinik Donaustadt. 

"Es war beinahe ein Vergnügen, krank gewesen zu sein, so toll bin ich behandelt worden."

Warum er ins Krankenhaus musste, möchte er privat halten, schreibt aber, dass er sich auf dem Weg der Besserung befindet und das Spital wieder verlassen durfte. 

"Ich bitte aber noch um ein paar Tage Geduld, damit ich mitteilen kann, ab wann ich wieder voll einsatzfähig sein werde, wieder auf die Bühne gehen darf bzw. kann."

Bei seinen Fans bedankt er sich auch für die Genesungswünsche und schließt das Posting mit einem Appell: "Passt auf euch auf, ich werde versuchen das in Zukunft auch ein wenig besser zu machen."

Niederösterreich
kurier.at, SW  | 

Kommentare