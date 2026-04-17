Schauspieler Robert Palfrader durfte das Krankenhaus verlassen

Anfang April machte der Schauspieler Robert Palfrader bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen alle Termine bis auf weiteres absagen muss. Kurz darauf löschte er das Facebook-Posting aber wieder.

"Es war beinahe ein Vergnügen, krank gewesen zu sein, so toll bin ich behandelt worden."

Am Freitag hat er sich erneut gemeldet und bedankt sich bei den Teams des Landesklinikum Zwettl (NÖ) und der Klinik Donaustadt.

Warum er ins Krankenhaus musste, möchte er privat halten, schreibt aber, dass er sich auf dem Weg der Besserung befindet und das Spital wieder verlassen durfte.

"Ich bitte aber noch um ein paar Tage Geduld, damit ich mitteilen kann, ab wann ich wieder voll einsatzfähig sein werde, wieder auf die Bühne gehen darf bzw. kann."

Bei seinen Fans bedankt er sich auch für die Genesungswünsche und schließt das Posting mit einem Appell: "Passt auf euch auf, ich werde versuchen das in Zukunft auch ein wenig besser zu machen."