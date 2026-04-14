Die Wut wächst: Anwohner empört über Kates Schwester Pippa

Nicht nur Prinz Harry und Herzogin Meghan, die mit ihren Kindern Archie und Lilibet im kalifornischen Montecito leben, müssen sich von ihren Nachbarn vorwerfen lassen, versnobt zu sein und sich von "Normalos" abzuschotten. Auch Pippa Matthews (ehemals Middleton) gelten als unbeliebt bei ihren Nachbarn, so anhaltende Medienberichte.

Pippa und Ehemann James bei Nachbarn in der Kritik

Pippa und der Manager James Matthews leben in einem 15 Millionen Pfund (über 17 Millionen Euro) teuren Haus in Berkshire. Bald nach ihrem Einzug in das Haus sollen sie bei den Anrainern negativ aufgefallen sein: Laut der Boulevardzeitung Daily Mail gehörte das Anwesen der Matthews in West Berkshire zuvor dem verstorbenen Millionär Sir Terence Conran, der den Anwohnern das Betreten eines Bereichs außerhalb der Einfahrt zum Hauptgebäude gestattete. Nachdem Pippa und ihr Mann eingezogen sind, zäunten sie den Weg ein und stellten Schilder auf, die vor unbefugter Nutzung warnen - was ihre Nachbarn dazu veranlasste, gegenüber der Daily Mail Kritik im Sommer letzten Jahres an der Situation zu üben (dazu mehr).