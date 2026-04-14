Ob das gut geht? Heather Locklear datet Serienstar, der sechs Mal verheiratet war

Im Leben von Heather Locklear soll es einen neuen Mann geben. Wie mehrere Medien berichten, soll der ehemalige "Melrose-Place"-Star mit "Falcon Crest"-Darsteller Lorenzo Lamas zusammen sein. Lamas und Locklear schon seit Monaten ein Paar? Spekulationen um eine mögliche Romanze kursieren schon länger. Nun bestätigte ein Sprecher von Lamas gegenüber E! News, dass die beiden tatsächlich zusammen sein sollen. Bereits im Dezember waren erstmals Dating-Gerüchte laut geworden, nachdem die beiden Silvester im Barry’s Steakhouse im Circa Resort & Casino in Las Vegas, wie Fotos von TMZ zeigen. Das Paar posierte dort mit Küchenchef Barry Dakake und probierte Spezialitäten direkt aus der Küche.

Die Bestätigung der Romanze erfolgt fast ein Jahr, nachdem Heather ihre Verlobung mit ihrem Highschool-Liebsten Chris Heisser im Mai 2025 nach fünf Jahren Beziehung gelöst hatte. Vor der Trennung hatte die Schauspielerin noch erzählt, wie unkompliziert ihre Beziehung zu Chris gewesen war. "Ich sage immer: "Du bist mein Mann für den Rest meines Lebens, ob wir heiraten oder nicht'", hatte sie 2021 gegenüber People gesagt. "[Eine Hochzeit] ist so unwichtig. Wir sind zusammen, wir lieben und unterstützen uns gegenseitig. Und das ist wirklich alles, was zählt." Ob nun sie Lamas nun ebenfalls als Mann fürs Leben bezeichnet, ist ungewiss. Locklear und Lamas haben ihre vermeintliche Beziehung bisher nicht öffentlich kommentiert. Sechsmal verheiratet Der Schauspieler Lorenzo Lamas hat sechs gescheiterte Ehen hinter sich und ist sechsfacher Papa. Der für seine Rollen in "Falcon Crest" und "Renegade" bekannte Serienstar war mit Victoria Hilbert, Michele Smith, Kathleen Kinmont, Shauna Sand, Shawna Craig und zuletzt mit Kenna Nicole Scott verheiratet, mit der er sich 2023 getraut hatte. Nach zwei Jahren Ehe reichten die beiden im Sommer letzten Jahres die Scheidung ein - nur wenige Monate später wurde Lamas mit Locklear gesichtet.

Auch Locklears Liebesleben gestaltete sich bisher eher turbulent. Sie war in der Vergangenheit zwei Mal verheiratet: Mit Tommy Lee und Richie Sambora. Tommy Lee führte während seiner Beziehung mit Locklear einen ausschweifenden Lebensstil. Berichten zufolge geriet Lee während der Tournee mit der Band "Mötley Crüe" sogar derart außer Kontrolle, dass er mit Handschellen an sein Bett gefesselt werden musste, um daran gehindert zu werden, seine Frau zu betrügen. Lee bestätigte anschließend, dass seine chronische Untreue zum Scheitern der Beziehung geführt habe. "Ja, der Sex mit Pornostars hat meine Ehe ruiniert", sagte er gegenüber Blender. Für Locklear soll all das nicht einfach gewesen sein. "Sie hat gesagt, dass das eine schrecklich schmerzhafte Zeit für sie war", sagte Radiomoderatorin Kellie Rasberry über Locklear in der TV-Dokumentation "The Price of Fame: Heather Locklear". Doppelt bitter: Bald nach der Scheidung heiratete Lee 1995 "Baywatch"-Star Pamela Anderson nach nur wenigen Tagen Beziehung. Ein ähnliches Schicksal erlebte Locklear mit ihrem zweiten Mann Sambora. Obwohl der Musiker behauptete, von Locklear mit der Scheidung überrumpelt worden zu sein, fand er überraschend schnell eine neue Partnerin. Nur wenige Wochen, nachdem das offizielle Beziehungs-Aus bekannt geworden war, begann Sambora, sich mit Denise Richards zu treffen, die obendrein eine von Locklears engsten Freundinnen gewesen ist. Die Scheidung wurde im April 2007 vollzogen.