Schmutzige Scheidungen und Suchtprobleme: Das tragische Leben von Heather Locklear

War Heather Locklear in den 1990er-Jahren noch ein gefeierter Serienstar ("Melrose Place"), sorgte sie in den vergangenen Jahren mit Suchtproblemen, Gefängnis-Aufenthalten und Psychiatrie-Behandlungen für Schlagzeilen - was ihre Karriere zum Stillstand brachte. Doch wie konnte es so weit kommen? Tatsächlich blickt die Schauspielerin auf zahlreiche private und berufliche Rückschläge zurück. Heather Locklear: Vielversprechende Karriere - und ein tiefer Fall Heather Locklear hatte bereits zu Studienzeiten begonnen zu modeln und als Werbegesicht für den College-Shop zu arbeiten. In den frühen 1980ern folgten erste TV-Auftritte. Danach begann eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Erfolgs-Produzenten Aaron Spelling, der sie für die Rolle der Sammy Jo Dean in der Fernsehserie "Der Denver-Clan" (Dynasty) castete. Nach anfangs nur sporadischen Einsätzen wurde sie von 1985 bis zum Auslaufen der Serie 1989 zur Stammbesetzung gezählt.

Doch schon bald darauf folgte der erste Tiefschlag: 1990 gewann die Schauspielerin für ihre Rolle im Film "Das grüne Ding aus dem Sumpf" die Goldene Himbeere in der Kategorie "Schlechteste Schauspielerin". Nach einigen kleineren Engagements für Nebenrollen verkörperte Locklear ab 1993 die Rolle der Amanda Woodward in Aaron Spellings "Melrose Place", einem Ableger von "Beverly Hills, 90210". Die Rolle brachte ihr eine Golden-Globe-Nominierung als "Beste Darstellerin in einer Fernsehserie" ein. Auf dem Höhepunkt ihrer Popularität erschien Heather Locklear 1994 auf dem Cover des Rolling Stone-Magazins. Ende der 1990er wurde die heute 62-Jährig für ihre Darbietung in der Sitcom "Chaos City" zwei Mal für den Golden Globe nominiert. Doch nach ihrem Ausstieg aus der Show blieben größere Rollen aus. Locklear schaffte es fast nur noch, Gastauftritte zu ergattern.

Zwei Ehen und eine gelöste Verlobung Ein Mitgrund für den beruflichen Abstieg dürften private Turbulenzen gewesen sein. Locklear war von 1986 bis 1993 mit dem Rockmusiker Tommy Lee verheiratet. Nach der Scheidung heiratete sie 1994 den Gitarristen von "Bon Jovi", Richie Sambora, mit dem sie eine Tochter hat. 2006 gab sie die Trennung von Sambora bekannt und reichte die Scheidung ein. Nach der Scheidung war sie mit Jack Wagner liiert. Im August 2011 gaben sie ihre Verlobung bekannt, die Anfang 2012 wieder gelöst wurde. Tommy Lee ging chronisch fremd Tommy Lee führte während seiner Beziehung mit Locklear einen ausschweifenden Lebensstil. Berichten zufolge geriet Lee während der Tournee mit der Band "Mötley Crüe" sogar derart außer Kontrolle, dass er mit Handschellen an sein Bett gefesselt werden musste, um daran gehindert zu werden, seine Frau zu betrügen. Lee bestätigte anschließend, dass seine chronische Untreue zum Scheitern der Beziehung geführt habe. "Ja, der Sex mit Pornostars hat meine Ehe ruiniert", sagte er gegenüber Blender. Für Locklear soll all das nicht einfach gewesen sein. "Sie hat gesagt, dass das eine schrecklich schmerzhafte Zeit für sie war", sagte Radiomoderatorin Kellie Rasberry über Locklear in der TV-Dokumentation "The Price of Fame: Heather Locklear". Doppelt bitter: Bald nach der Scheidung heiratete Lee 1995 "Baywatch"-Star Pamela Anderson nach nur wenigen Tagen Beziehung.

Sambora zog mit Locklears bester Freundin Dennise Richards weiter Ein ähnliches Schicksal erlebte Locklear mit ihrem zweiten Mann Sambora. Obwohl der Musiker behauptete, von Locklear mit der Scheidung überrumpelt worden zu sein, fand er überraschend schnell eine Neue. Nur wenige Woche, nachdem das offiziell Beziehungs-Aus bekannt worden war, begann Sambora, sich mit Denise Richards zu treffen, die obendrein eine von Locklears engsten Freundinnen gewesen ist. Die Scheidung wurde im April 2007 vollzogen. "Es ist ein schwieriges Jahr für Heather", sagte ein Freund von Locklear gegenüber People über das Ehe-Aus. "Es ist eine große Erleichterung für sie, dass dieser Teil ihres Lebens zu Ende ist."

Später wurde bekannt, dass Denise Richards Locklear dazu ermutigt hatte, sich von Sambora scheiden zu lassen. Richards bestätigte außerdem, dass ihre Romanze mit Sambora ihre Freundschaft mit Locklear zerstört hat. Suchtprobleme und Depressionen Die Zeit nach ihrer Scheidung von Richie Sambora war für Heather Locklear schwierig. Die Schauspielerin geriet nach und nach in eine Abwärtsspirale aus Suchtproblemen und Depressionen. Im Juni 2008 ließ sie sich erstmals offiziell in eine medizinischen Einrichtung einweisen. "Heather hat mit Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen", bestätigte Locklears Sprecherin Cece Yorke. Nachdem sie vier Wochen in Behandlung verbracht hatte, kehrte sie im Juli in ihr Zuhause in der Nähe von Los Angeles zurück. "Heather geht es wirklich großartig", behauptete eine Quelle zu dieser Zeit gegenüber People. "Und sie sieht wunderschön aus, einfach strahlend."

Doch nur zwei Monate später wurde Locklear wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen. Laut People wurde sie zu drei Jahren "informeller Bewährung" verurteilt. Außerdem wurde dem Serien-Star die Zahlung einer Geldstrafe von 700 US-Dollar sowie die Teilnahme an einem Straßen- und Sicherheitskurs auferlegt. Doch dies war nur der Anfang eines langen Kampfes gegen die Sucht. Als Jack Wagner in Locklears Leben trat, schien es wieder bergauf zu gehen. 2009 wurden Verlobungsgerüchte laut, als der frühere "Melrose Place"-Star mit einem großen Diamantring gesehen wurde. Die Verlobung wurde aber nur wenige Monate später aufgelöst. Laut TMZ war ein Grund dafür, dass die Planung der Hochzeit zu stressig geworden sein soll und beide unter enormem Druck stand. Als weiterer Grund wurde angeführt, dass sowohl Locklear als auch Wagner Kinder aus ihren früheren Beziehungen hatten und von der Idee, ihre Familien zusammenzuführen, Abstand zu nehmen begannen. Bald darauf kam es endgültig zur Trennung - womit Locklear einmal mehr mit Herzschmerz zurückgelassen wurde. Nur zwei Monate nach dem Beziehungs-Aus wurde die Schauspielerin wegen Verdachts auf eine Überdosis im Spital behandelt. Sie hatte verschreibungspflichtige Medikamente mit Alkohol gemischt, wurde aber bereits am darauffolgenden Tag aus dem Krankenhaus entlassen. Im Jahr 2017 gab Heather Locklear bekannt, dass sie wieder Kontakt zu Chris Heisser hatte, mit dem sie vier Jahrzehnte zuvor zusammen war, als sie dieselbe High School besuchten. Anschließend verlobten sich die beiden, und sind es Berichten zufolge auch weiterhin. Häusliche Gewalt Die Beziehung verläuft aber nicht ohne Turbulenzen. Das wurde unter anderem im Februar 2018 deutlich, als ein Streit mit Heisser ausartete und Locklear angeblich versucht haben soll, ihm die Nasenspitze abzubeißen. Die Schauspielerin wurde wegen Verdachts auf häusliche Gewalt und Angriff von Polizeibeamten festgenommen. Einige Monate später wurde Locklear erneut verhaftet. Dieses Mal berichtete Fox News, dass Beamte, die auf einen Notruf reagierten, Locklear als "stark betrunken" und "im Streit mit anderen Personen in der Wohnung" beschrieben hätten. Wie eine nicht näher identifizierte Quelle TMZ erzählte, soll Locklear ihre eigene Mutter während eines Wutausbruches (der ihren Lebensgefährten Chris Heisser betraf) gewürgt und ihren Vater geschlagen haben. Nachdem Heisser (und auch Locklears Tochter) das Haus aus Sicherheitsgründen verlassen hatte, fuhren Locklears Eltern zu deren Haus, um zu sehen, ob alles in Ordnung sei. Kurz darauf habe die Mutter die Polizei gerufen. Angeblich drohte Heather Locklear, sich selbst etwas anzutun. Die Polizei brachte die Schauspielerin dann gegen ihren Willen - und in Handschellen - in eine örtliche Klinik. "Sie braucht wirklich eine gründliche Untersuchung, andere Medikamente und eindeutig mehr Hilfe als bisher, um wirklich herauszufinden, was ihre psychischen Probleme sind", sagte eine Quelle gegenüber People. "Im Moment ist es herzzerreißend für ihre Freunde und Familie, sie machen sich große Sorgen, aber leider sind ihnen die Hände gebunden, was das bewirken kann. Alle wollen nur Heather zurück."

Heather Locklears zwei Festnahmen im Juni 2018 brachten sie im darauffolgenden Jahr vor Gericht. Anstatt sie zu den 120 Tagen Gefängnis zu verurteilen, die ihr drohten, ordnete der Richter stattdessen eine 30-tägige Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung an - seitdem ist sie stetig auf dem Weg der Besserung. Nüchtern: Heather Locklers neues, glückliches Leben Als sich die Schauspielerin 2019 einmal mehr in eine Entzugsklinik begab, hatte ein Insider gegenüber People erzählt: "Sie war mehr als 20 Mal, vielleicht 25 Mal, in der Reha. Alle hoffen, dass dieses Mal anders sein wird, aber es ist einfach schwer zu sagen." Im März 2023 berichtete RadarOnline dann, dass Locklear mittlerweile nüchtern sei. Nachdem sie dem Alkohol abgeschworen hat, soll sie bereit sein, sich auf ein Hollywood-Comeback zu konzentrieren. "Ihr ultimatives Ziel ist es, wieder groß herauszukommen und das zu tun, was sie am besten kann", sagte eine Quelle. Nur wenige Monate später schien es so, als sei Locklear rückfällig geworden. Verstörende Aufnahmen des Serien-Stars zeigten ihn in einem aufgebrachten Zustand in der Öffentlichkeit. "Heather trinkt wieder", erzählte ein Insider der Daily Mail. "Sie nimmt auch [das Abnehm-Medikament] Ozempic und ist besessen von ihrem Gewicht", lautete ein weiteres Gerücht. Freunde dementierten gegenüber Page Six jedoch, dass Locklears schlechte Laune, die sie auf den Aufnahmen an den Tag gelegt hatte, auf Substanzmissbrauch zurückzuführen gewesen sei. "Heather trinkt definitiv nicht, schon seit Jahren nicht mehr", stellte ein Insider aus dem Umfeld der Schauspielerin klar. "Sie ist sehr verärgert über diese Anschuldigung, es ist sehr verletzend." Sie sei auch immer noch mit Chris Heisser zusammen, auch wenn ihre Beziehung "alles andere als perfekt" sei. Eigenen Angaben zufolge ist Locklear derzeit glücklicher denn je. Sie genießt es, Zeit mit ihrer Tochter Ava zu verbringen. Sie soll nach wie vor auf ein Comeback hoffen. "Ich habe es immer geliebt, älter zu werden, weil es bedeutet, dass ich am Leben bin", sagte Locklear dem People Magazine. "Ich bin so dankbar. Es ist mir eigentlich egal. Es ist mir völlig egal, wie ich aussehe. Meine Eltern lieben mich immer noch. Meine Tochter liebt mich. Ich fühle mich jung. Es kommt auf die Perspektive an."