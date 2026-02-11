Geld ist nicht alles: Wenn Kinder von Stars auf die schiefe Bahn geraten
Als Promi-Spross in die Fußstapfen berühmter Eltern zu treten, kann Segen aber auch Fluch sein. Immerhin gibt es viele Kinder prominenter Persönlichkeiten, die trotz der Privilegien, die sie genießen durften, auf die schiefe Bahn geraten sind. Neben Queen-Sohn Andrew Mountbatten-Windsor, der durch seine Verbindung zu Jeffrey Epstein in Ungnade gefallen ist, sorgt aktuell auch Marius Borg Høiby für Schlagzeilen. Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit ist in 38 Punkten angeklagt, darunter vier Vergewaltigungen, und muss sich derzeit vor Gericht verantworten.
Die beiden sind aber nicht die einzigen bekannten Nachkommen, die Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Hier noch einige prominente Beispiele:
- Presley Gerber
Presley Gerber, der Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Rande Gerber, hatte etwa die Möglichkeit, dank der Kontakte seiner Mama als Männermodel ins Modebusiness einzusteigen. Glücklich machte die Laufsteg-Karriere den 26-Jährigen allerdings nicht.
Im Dezember gab Presley Gerber auf Instagram einen detaillierten Einblick in seine psychischen Probleme. Er verriet, diverse Medikamente einzunehmen, darunter Valium und Buprenorphin - ein Medikament zur Behandlung von Schmerzen und Opioidabhängigkeit. "Wenn die Panikattacken wirklich, wirklich schlimm sind", nehme er das Beruhigungsmittel Xanax ein.
Presley Gerber erklärte in dem Video auch, in den letzten Jahren weitgehend Alkohol verzichtet zu haben, da dieser ihm "nichts mehr bringe".
Er habe auch seinen Freundeskreis überdenken müssen. "Ich bin in Hollywood aufgewachsen, und es gibt viele Menschen um mich herum, die ich sehr mag", erzählte er, "aber im Moment versuche ich, mich von ihnen fernzuhalten." Gerber hatte 2016 im Alter von nur sechzehn Jahren sein Modeldebüt gegeben. Damals lief er für Dolce & Gabbana über den Laufsteg.
- Weston Cage
Weston Cage, Sohn von Hollywoodstar Nicolas Cage, hat schon oft mit rechtswidrigem Verhalten für Schlagzeilen gesorgt. 2011 wurde er gleich zweimal wegen häuslicher Gewalt gegen seine damalige Ehefrau Nikki Williams verhaftet. Im selben Jahr geriet er in eine Auseinandersetzung mit seinem Fitnesstrainer. Angeblich versuchte Cage den Trainer zu treten. Obwohl es nach einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik, dem Beginn einer neuen Beziehung und der Geburt seines Sohnes scheinbar besser für den Schauspielersohn lief, wurde er 2017 wegen Fahrerflucht verhaftet und wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt.
2025 verklagte Christina Fulton ihren Ex-Partner Nicolas Cage und den gemeinsamen Sohn Weston wegen eines angeblichen Angriffs. Sie behauptete, ihr Sohn habe ihr lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Zu den Verletzungen, die Fulton erlitten haben soll, gehören laut Dokumenten unter anderem eine Gehirnerschütterung, eine Verletzung am Auge, Tinnitus und mehrere Prellungen.
- Chet Hanks
Chet Hanks, Sohn von Leinwand-Legende Tom Hanks, hatte in der Vergangenheit mit Drogenproblemen zu kämpfen. 2015 verursachte er in Kalifornien im betrunkenen Zustand einen Auffahrunfall und begab sich daraufhin in eine Entzugsklinik. Tom Hanks und seine Frau Rita wurden als Mitangeklagte benannt, da das Auto auf ihren Namen zugelassen war. Ihnen wurde vorgeworfen wurde, von den Problemen ihres Sohnes gewusst zu haben.
Ende 2016 verkündete Chet, der wie sein Papa als Schauspieler arbeitet, dass ihn seine neugeborene Tochter zur Nüchternheit motiviert habe. 2019 sprach der heute der 35-Jährige im Interview mit TooFab darüber, wie schwer es für ihn war, das Erbe seines Berühmten Vaters anzutreten und ständig mit diesem Verglichen zu werden.
- Montana Fishburne
Als Tochter des legendären Schauspielers Laurence Fishburne sorgte Montana Fishburne für Aufsehen, als sie 2010 kurzzeitig in die Pornoindustrie einstieg. Bereits 2009 wurde sie im Alter von 18 Jahren wegen Prostitution verhaftet. Dem Gefängnis entging sie damals nur durch freiwillige Sozialstunden.
Später wurde Fishburne erneut verhaftet, weil sie in das Haus der Ex-Freundin ihres Freundes eingebrochen und diese angegriffen haben soll. 2011 bekannte sie sich in den Anklagepunkten für nicht schuldig und wurde zu 180 Tagen in eine Entzugsklinik eingewiesen.
2017 verschlimmerte die Lage der Schauspieler-Tochter, als sie wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer angehalten wurde, nachdem sie einem anderen Fahrzeug ins Heck gefahren war. 2018 bekannte sie sich in den Anklagepunkten erneut für nicht schuldig. Die Tochter von Laurence Fishburne wurde Berichten zufolge zu Sozialstunden, zwölf Monaten Bewährung und der Teilnahme an diversen Rehabilitationsprogrammen verurteilt.
- Conrad Hughes Hilton
Paris Hiltons jüngerer Bruder Conrad Hughes Hilton wurde als Sohn des Geschäftsmanns Richard Hilton und der Schauspielerin und Society-Lady Kathy Hilton in eine der reichsten Familien Amerikas hineingeboren. Trotz des Reichtums seiner Eltern geriet er in der Vergangenheit aber immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz.
2014 war Conrad Hilton nach einem Ausraster auf einem Flug von London nach Los Angeles mit einer dreijährigen Bewährungsstrafe davongekommen. 2016 verstieß er jedoch gegen die Auflagen, als er mit Drogen erwischt wurde. Der Hotel-Erbe verbrachte daraufhin mehrere Wochen in einem Entzugsprogramm.
2015 wurde Conrad Hilton verhaftet, weil er bei seiner Ex-Freundin eingebrochen war. Der damals 21-Jährige wurde Berichten zufolge dabei erwischt, wie er versuchte, in das Haus von Hunter Salomon in Hollywood einzusteigen, obwohl er sich laut einer einstweiligen Verfügung seiner Ex nicht mehr nähern durfte.
Rund zwei Jahre später wurde Conrad Hilton erneut festgenommen, nachdem er versucht haben soll, in das Haus der Eltern seiner Ex-Freundin einzubrechen, deren Auto er gestohlen haben soll. Im Juni 2018 kam der kleine Bruder von Paris Hilton im Fall des Autodiebstahls und der Verletzung des Kontaktverbots (von 2017) um eine direkte Haftstrafe herum, wurde aber zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe und Arbeitsstunden verurteilt.
