Geld ist nicht alles: Wenn Kinder von Stars auf die schiefe Bahn geraten

Als Promi-Spross in die Fußstapfen berühmter Eltern zu treten, kann Segen aber auch Fluch sein. Immerhin gibt es viele Kinder prominenter Persönlichkeiten, die trotz der Privilegien, die sie genießen durften, auf die schiefe Bahn geraten sind. Neben Queen-Sohn Andrew Mountbatten-Windsor, der durch seine Verbindung zu Jeffrey Epstein in Ungnade gefallen ist, sorgt aktuell auch Marius Borg Høiby für Schlagzeilen. Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit ist in 38 Punkten angeklagt, darunter vier Vergewaltigungen, und muss sich derzeit vor Gericht verantworten.

Wenn Kinder von Stars auf die schiefe Bahn geraten

Die beiden sind aber nicht die einzigen bekannten Nachkommen, die Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Hier noch einige prominente Beispiele:

Presley Gerber

Presley Gerber, der Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Rande Gerber, hatte etwa die Möglichkeit, dank der Kontakte seiner Mama als Männermodel ins Modebusiness einzusteigen. Glücklich machte die Laufsteg-Karriere den 26-Jährigen allerdings nicht.

Im Dezember gab Presley Gerber auf Instagram einen detaillierten Einblick in seine psychischen Probleme. Er verriet, diverse Medikamente einzunehmen, darunter Valium und Buprenorphin - ein Medikament zur Behandlung von Schmerzen und Opioidabhängigkeit. "Wenn die Panikattacken wirklich, wirklich schlimm sind", nehme er das Beruhigungsmittel Xanax ein.

Presley Gerber erklärte in dem Video auch, in den letzten Jahren weitgehend Alkohol verzichtet zu haben, da dieser ihm "nichts mehr bringe".

Er habe auch seinen Freundeskreis überdenken müssen. "Ich bin in Hollywood aufgewachsen, und es gibt viele Menschen um mich herum, die ich sehr mag", erzählte er, "aber im Moment versuche ich, mich von ihnen fernzuhalten." Gerber hatte 2016 im Alter von nur sechzehn Jahren sein Modeldebüt gegeben. Damals lief er für Dolce & Gabbana über den Laufsteg.

Dazu mehr: