15 Psychiater und Medikamente: Cindy Crawfords Sohn über psychische Probleme

Presley Gerber, der Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Rande Gerber, ist in die Fußstapfen seiner berühmten Mama getreten und arbeitet inzwischen selbst als erfolgreiches Model. Aktuell konzentriert sich der 26-Jährige jedoch auf sein psychisches Wohlbefinden, wie der Promi-Spross jetzt auf Instagram bekannt gab. Presley Gerber : "Habe in letzter Zeit viele Verluste erlitten" Der junge Mann gab in einem Posting, das am 1. Dezember veröffentlicht wurde, einen detaillierten Einblick in seinen Umgang mit psychischen Problemen und die verschiedenen Medikamente, die er einnimmt, um seine Beschwerden zu lindern. "OK Leute, lasst mich euch ein Update geben, weil ich denke, dass Ehrlichkeit der beste Weg ist", hört man Gerber in dem von ihm geteilten Schwarz-Weiß-Video sagen (zu sehen hier). "Ich habe in letzter Zeit viele Verluste in verschiedenster Form erlitten", sagte das Männermodel in einem Video, ohne konkrete Details zu nennen. "Das ist keine Entschuldigung, aber es ist der Grund – oder zumindest ein Teil davon –, warum ich mich jetzt in dieser Situation befinde", fuhr Gerber fort.

Crawfords Sohn verriet, derzeit diverse Medikamente einzunehmen, darunter Valium und Buprenorphin - ein Medikament zur Behandlung von Schmerzen und Opioidabhängigkeit. "Wenn die Panikattacken wirklich, wirklich schlimm sind", nehme er das Antidepressivum Xanax ein.

Hatte fünfzehn Psychiater Dabei übte Gerber auch Kritik an Medizinern und deren scheinbar verantwortungslosen Umgang mit der Verschreibung von Medikamenten. "Jeder Psychiater, bei dem ich war – und ich hatte bestimmt fünfzehn –, hat mir immer gesagt: 'Hier sind 20 Medikamente'", erklärte er. "'Nimm das, wenn du so fühlst, nimm das nach Bedarf.' Und ich denke: 'Nein, lasst mir nicht so viel Spielraum. Ich brauche eine klare Richtung.'" Kritik an Hollywood-Welt Presley Gerber erklärte in dem Video auch, in den letzten Jahren weitgehend auf den Konsum von Alkohol verzichtet zu haben, da dieser ihm "nichts mehr bringe". Er habe auch seinen Freundeskreis überdacht und versuche inzwischen, sich mit guten Einflüssen zu umgeben.