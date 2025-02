Lebensgefährliche Verletzungen: Ex verklagt Nicolas Cage und gemeinsamen Sohn

Nicolas Cage hat zwei erwachsene Söhne - Weston und Kal-El - sowie die kleine August Francesca . Letztere kam am 7. September 2022 zur Welt und entstammt seiner fünften Ehe mit Riko Shibata , die er im Februar 2021 geheiratet hat. Seine Söhne stammen aus früheren Beziehungen.

Medienberichten zufolge habe sie nun vor, ihren 34-jährigen Sohn wegen Körperverletzung zu verklagen. Auch gegen Nicolas Cage will sie vorgehen, weil dieser es verabsäumt habe, Weston daran zu hindern, Gewalttaten zu begehen, während er in seiner Obhut war.

Zu den Verletzungen, die Fulton erlitten haben soll, gehören laut Dokumenten unter anderem eine Gehirnerschütterung, eine Verletzung am Auge, ein Tinnitus und mehrere Prellungen.

Fulton soll von ihrem Ex-Partner und ihrem Sohn für den "katastrophalen physischen, emotionalen und wirtschaftlichen Schaden, den sie aufgrund eines unprovozierten Angriffs ihres Sohnes Weston erlitten hat" Schadensersatz in nicht näher bezeichneter Höhe verlangen, heißt es demnach in der Klageschrift.

Fultons Klage bezieht sich auf einen Vorfall vom 28. April 2024, als Weston seine Mutter angegriffen haben soll.

Gegenüber People berichtete Fulton im Sommer des vergangenen Jahres, an diesem Tag ihren Sohn aufgesucht zu haben, um ihm zu helfen. Zuvor hätten sie "dringliche Nachrichten" über Westons Geisteszustand erreicht. "Als ich ankam, um ihn zu unterstützen und zu trösten, befand er sich bereits mitten in einem manischen Wutanfall", heißt es in dem Statement von Juli. "Innerhalb weniger Minuten wurde ich brutal angegriffen und erlitt schwere Verletzungen."

Weston Cage wurde 2011 in Psychiatrie behandelt

Es ist bekannt, dass Weston Cage in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. Nach einem gewalttätigen Vorfall in Los Angeles wurde er 2011 in die Psychiatrie eingeliefert.

Damals schon machte Fulton Nicolas Cage für die Probleme ihres Sohnes verantwortlich. "Nicolas Cage hat Schaden angerichtet, sich eingemischt und etwas absolut Schreckliches getan", sagte sie gegenüber Inside Edition. "Ich bin diejenige, die Weston großgezogen hat. Ich bin diejenige, die sich um Weston gekümmert hat. Sein Vater war sehr damit beschäftigt, als Schauspieler zu arbeiten", warf sie ihrem Ex-Partner vor.

Fulton und Cage kamen 1988 zusammen. Weston kam 1990 zur Welt. Das ehemalige Paar hat nie geheiratet und trennte sich innerhalb eines Jahres nach Westons Geburt.