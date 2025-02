Tragischer Unfall: Schönheitskönigin Kadance Fredericksen stirbt mit 18 Jahren

Nach Angaben der Florida Highway Patrol war Kadance am 17. Februar im Santa Rosa County unterwegs, als ihr Auto "aus unbekannten Gründen" die Mittellinie überquerte und frontal gegen einen Sattelschlepper prallte. Fredericksen wurde noch am Tatort für tot erklärt.

"Sie war buchstäblich drei Minuten von zu Hause entfernt", sagt ihre Mutter Lisa Fredericksen (48) gegenüber People und merkt an, dass immer noch unklar ist, was zu dem Unfall führte. "Ich habe keine Ahnung, was passiert ist", fügt die trauernde Mutter hinzu. Sie selbst sei zum Zeitpunkt des Unfalls nicht zu Hause gewesen. Aber ihre älteste Tochter, die nebenan wohnt, habe von der Polizei von der Tragödie erfahren.