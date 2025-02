Nach dramatischen Wochen: Umfeld besorgt um Jennifer Garner

Hinter Jennifer Garner liegen nervenaufreibende Wochen. Berichten zufolge soll die Schauspielerin nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles wochenlang zwischen Muttersein und ehrenamtlicher Arbeit jongliert haben. Hinzu kamen Dreharbeiten zur zweiten Staffel ihres AppleTV+-Thrillers "The Last Thing He Told Me" und ihr Ex-Mann Ben Affleck, dem Garner nach dessen Trennung von Jennifer Lopez eine wichtige Stütze gewesen sein soll.