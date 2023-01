Jennifer Garner und Jennifer Lopez: Gespielte Patchwork-Idylle?

Jennifer Lopez und Ben Affleck sind seit Juli des vergangenen Jahres verheiratet. Weihnachten verbrachten die beiden erstmals als Ehepaar. "Wir haben gemischte Familien, doppelt so viele Leute, doppelt so viel Spa√ü, doppelt so viel Liebe, doppelt so viele Geschenke und dreifach so viel Chaos", schilderte die Musikerin auf ihrer offiziellen Webseite On the JLo. Doch wie gut gelingt ihnen das Patchwork-Gl√ľck wirklich?

Garner und Lopez: Erster gemeinsamer Auftritt

Während "JLo" zwei Kinder aus ihrer gescheiterten Ehe mit Marc Anthony hat und die Zwillinge Max und Emme (beide 14) mit in die Ehe mit Affleck brachte, hat der Schauspieler aus seiner Beziehung mit Ex-Frau Jennifer Garner drei Kinder: Die beiden Töchter Violet (17), Seraphina (13) und den zehnjährigen Sohn Sam.

Jetzt haben Garner und Lopez erstmals einen gemeinsamen Auftritt im Kreis ihrer Patchwork-Familie absolviert. Wie Page Six berichtet, besuchten die Ex-Frau von Ben Affleck und seine neue Gattin am Sonntag zusammen eine musikalische Veranstaltung von Garners und Afflecks Tochter Seraphina.