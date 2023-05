Nicolas Cage offenbart bizarre früheste Erinnerung

Hollywoodstar Nicolas Cage weiß eigenen Angaben zufolge, wie er sich als Embryo gefühlt hat. In einer nicht ganz ernst gemeinten Fragerunde mit dem US-Talksshow-Moderator Stephen Colbert gab der Schauspieler an, seine früheste Erinnerung sei jene im Mutterleib. "Hör zu, ich weiß, das klingt wirklich weit hergeholt und ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt oder nicht. Aber manchmal denke ich, ich kann sehr weit zurück denken - bis in den Bauch. Ich erinnere mich an das Gefühl und daran, im Dunkeln Gesichter gesehen zu haben", so Cage. Er wisse, seine Erzählung klinge "abstrakt".

