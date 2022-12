Nicolas Cage macht bizarre Enthüllung über seine Kindheit

Anderen Menschen näherzukommen fiel ihm eigenen Angaben aber auch weiterhin schwer. Schließlich sei es seine soziale Unbeholfenheit gewesen, die den heute 58-Jährigen dazu inspirierte, eine Karriere als Schauspieler anzustreben.

"Ich hatte Schwierigkeiten, mich mit anderen Menschen zu verbinden. Als ich David Bowie in The Man Who Fell to Earth sah, wurde mir klar, dass ich etwas tun musste. Also wurde ich Schauspieler", verriet Cage.

Ich war mir sicher, dass ich von einem anderen Planeten bin“: Nicolas Cage verrät, dass er als Kind davon überzeugt war, ein „Alien“ zu sein, und „schockiert“ war, als er feststellte, dass er „normale Organe und ein normales Skelett“ hatte.