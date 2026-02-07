Schwarze Schafe: Die kriminellen Geschwister der Stars

Nicht nur König Charles III. muss sich seit der jüngsten Veröffentlichung der Epstein-Akten einmal mehr mit den Fehltritten seines in Ungnade gefallenen Bruders Andrew herumschlagen. Auch die Familie Baldwin ereilte vor wenigen Tagen unschöne Schlagzeilen. Hailey Biebers Schwester, Alaia Baldwin Aronow, muss Berichten zufolge mit einer möglichen Haftstrafe rechnen, nachdem sie nach ihrer Festnahme im Jahr 2024 offiziell angeklagt wurde, wie vergangene Woche bekannt wurde. Sie soll in einer Bar mehrere Mitarbeiter angegriffen - und unter anderem mit einem Tampon beworfen - haben. Am 26. Jänner reichten die Staatsanwälte von Georgia Gerichtsdokumente ein, in denen laut Us Weekly vier Anklagepunkte gegen Aronow aufgeführt sind: einfache Körperverletzung

tätlicher Angriff

Körperverletzung

Hausfriedensbruch Der Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin soll im Falle einer Verurteilung wegen Körperverletzung eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr drohen. Doch die Schwester von Justin-Bieber-Ehefrau Hailey Bieber ist nicht das einzige Promi-Geschwisterchen, das mit rechtswidrigem Verhalten auffällt. Auch Stars wie Reese Witherspoon, Leonardo DiCaprio oder Meghan Markle haben schwarze Schafe in der Familie.

Leonardo DiCaprios Stiefbruder Adam Farrar Der (ehemalige) Stiefbruder von Hollywood-Star Leonardo DiCaprio fällt immer wieder mit rechtswidrigem Verhalten auf. Nachdem DiCaprios Vater George Adam Farrars Mutter Peggy geheiratet hatte, wuchsen die beiden Buben gemeinsam auf. Farrar zog es wie DiCaprio ins Filmbusiness - im Gegensatz zu seinem jüngeren weitaus bekannteren Stiefbruder konnte der heute 53-Jährige nicht als Schauspieler überzeugen. Er geriet als junger Erwachsener auf die schiefe Bahn. 1998 wurde Farrar in Los Angeles verhaftet, weil er einen Fotografen zusammengeschlagen hatte, der ein Foto von Leonardo schießen wollte. 2000 wurde er wegen Mordversuchs an seiner damaligen Freundin verhaftet. Das Verfahren wurde später eingestellt. 2014 wurde Farrar in Texas wegen Drogenbesitzes verhaftet. Zusätzlich wurden ihm Diebstahl und telefonische Belästigung vorgeworfen. Im Jänner 2016 wurden Farrar und seine Freundin Charity in Collin County, Texas, wegen Diebstahls von Waren im Wert von 700 US-Dollar verhaftet. Nachdem sie einen Gerichtstermin verpassten, wurde ein Haftbefehl erlassen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Collin County Sheriffs Office via WireImage/Getty Images Leonardo DiCaprios Stiefbruder Adam Farrer.

Ein Familienmitglied erzählte damals, Farrar werde bald wieder im Gefängnis landen, wenn er sich weiterhin seiner Verantwortung entziehe. "Er hatte schon früher Probleme mit Drogen, und obwohl er immer wieder verspricht, clean zu werden, gerät er wieder in alte Muster", zitierte The Sun einen Insider. "Leo hat Verständnis, aber das ist nur die jüngste in einer langen Reihe von Straftaten, und er ist am Ende seiner Kräfte." Farrar enthüllte in einem Interview mit der Daily Mail im Jahr 2016, dass DiCaprio sich von ihm distanziert habe und seine Anrufe nicht mehr beantworte.

Reese Witherspoons Bruder John Im Jahr 2002 wurde Reese Witherspoons älterer Bruder, John Draper Witherspoon, wegen Einbruchs in das Haus einer Nachbarin und sexueller Nötigung verhaftet. Er bekannte sich schuldig und entging einer Haftstrafe durch eine zweijährige Bewährungsstrafe und die Auflage einer Therapie. Nach dem Vorfall hat sich John Draper Witherspoon weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Kylie Cooper Reese Witherspoons Bruder bekannte sich der sexueller Nötigung schuldig.

Christopher Nolans Bruder Matthew Matthew Nolan, der Bruder von "The Dark Knight"-Regisseur Christopher Nolan, wurde 2009 von FBI-Agenten wegen Mordverdachts in Costa Rica festgenommen. Ihm wurde vorgeworfen, an der Entführung und Ermordung des amerikanischen Geschäftsmannes Robert C. Cohen beteiligt gewesen zu sein. 2010 wurde Matthew Nolan wegen seines geplanten Ausbruchs aus dem Bundesgefängnis Metropolitan Correctional Center in Chicago zu 14 Monaten Haft verurteilt, nachdem er bereits 16 Monate in Untersuchungshaft verbracht hatte. Im Juli 2010 wurde berichtet, dass Nolan nach Costa Rica ausgeliefert werden soll. Der Bruder des Filmemachers wurde nach den Anklagen aber nie aus den USA ausgeliefert, weshalb die costa-ricanischen Behörden das Verfahren schließlich einstellten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERIE MACON / VALERIE MACON Der Bruder Christopher Nolan wurde wegen Mordverdachts festgenommen.