Kylie Jenner verkauft 48-Millionen-Mega-Villa: Einblicke in das Luxus-Haus
Unternehmerin und Reality-Star Kylie Jenner verkauft ihre riesige Villa in Los Angeles. Das prächtige Anwesen wurde Berichten zufolge für 48 Millionen US-Dollar auf dem Markt gelistet.
Kendall Jenner verabschiedet sich von Luxus-Immobilie
Das Anwesen mit sieben Schlafzimmern wurde, wie Realtor.com berichtet, laut Grundbucheintrag am 22. Dezember zum Verkauf angeboten, nachdem Jenner es 2020 für 36,5 Millionen US-Dollar erworben hatte.
Die 28-jährige Multi-Millionärin selbst hat nun vor, in ihr weitläufiges Anwesen in Hidden Hills umzuziehen, das inzwischen fertiggestellt wurde.
2020 hatte Jenner in Hidden Hills ein Grundstück erworben, um dort ein neues Heim für sich zu errichten. Zum Zeitpunkt des Kaufs hatte Jenner laut architecturaldigest.com Pläne für ein 1.672 Quadratmeter großes Haupthaus mit sieben Schlafzimmern, eine Garage für zwölf Autos, ein Gästehaus, einen Sicherheitsbereich, einen Pool und einen Sportplatz zu errichten.
Nun, da ihr Traumhaus fertig ist, braucht sie ihr bisheriges Domizil in L.A. nicht mehr. Es sucht nun einen neuen Besitzer.
"Willkommen an der Spitze von Holmby Hills. Gelegen am Mapleton Drive – wohl der prestigeträchtigsten Lage in Los Angeles – ist dies nicht einfach nur ein Haus. Es handelt sich um eine moderne Festung, die für absolute Privatsphäre konzipiert wurde", heißt es in der offiziellen Anzeige über die Immobilie, die viel Sicherheit und Schutz der Privatsphäre bietet.
Das Anwesen, das laut Realtor.com sowohl für große Empfänge als auch für ruhige Rückzüge geeignet ist, umfasst unter anderem ein gemütliches Heimkino, eine elegante Bar, eine Pool-Cabana, einen großen Fitnessraum, ein Spielzimmer, eine Leinwand für die Projektion im Freien und einen Sportplatz.
Es ist hochmodern eingerichtet. So verfügt etwa die professionell ausgestattete Küche über eine Marmorinsel mit Sitzgelegenheiten, viel Stauraum und modernste Geräte. Der großzügige Essbereich wird von einem eleganten Kronleuchter gekrönt. Einer der vielen Unterhaltungsbereiche bietet eine Bar und einen Billardtisch.
Kylie Jenner wurde 2019 von Forbes zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt erklärt, basierend auf dem Erfolg ihrer Kosmetikfirma Kylie Cosmetics, doch das Finanzmagazin entzog ihr diesen Titel 2020 wieder, da die Zahlen manipuliert wurden. Arm ist die Promi-Dame dennoch nicht. Aktuell wird Jenners auf rund 670 bis 700 Millionen Dollar geschätzt, womit sie nach Kim Kardashian die zweitreichste Person in der Kardashian-Jenner-Familie ist.
