Kylie Jenner verkauft 48-Millionen-Mega-Villa: Einblicke in das Luxus-Haus

Unternehmerin und Reality-Star Kylie Jenner verkauft ihre riesige Villa in Los Angeles. Das prächtige Anwesen wurde Berichten zufolge für 48 Millionen US-Dollar auf dem Markt gelistet. Kendall Jenner verabschiedet sich von Luxus-Immobilie Das Anwesen mit sieben Schlafzimmern wurde, wie Realtor.com berichtet, laut Grundbucheintrag am 22. Dezember zum Verkauf angeboten, nachdem Jenner es 2020 für 36,5 Millionen US-Dollar erworben hatte. Die 28-jährige Multi-Millionärin selbst hat nun vor, in ihr weitläufiges Anwesen in Hidden Hills umzuziehen, das inzwischen fertiggestellt wurde.

2020 hatte Jenner in Hidden Hills ein Grundstück erworben, um dort ein neues Heim für sich zu errichten. Zum Zeitpunkt des Kaufs hatte Jenner laut architecturaldigest.com Pläne für ein 1.672 Quadratmeter großes Haupthaus mit sieben Schlafzimmern, eine Garage für zwölf Autos, ein Gästehaus, einen Sicherheitsbereich, einen Pool und einen Sportplatz zu errichten. Nun, da ihr Traumhaus fertig ist, braucht sie ihr bisheriges Domizil in L.A. nicht mehr. Es sucht nun einen neuen Besitzer. "Willkommen an der Spitze von Holmby Hills. Gelegen am Mapleton Drive – wohl der prestigeträchtigsten Lage in Los Angeles – ist dies nicht einfach nur ein Haus. Es handelt sich um eine moderne Festung, die für absolute Privatsphäre konzipiert wurde", heißt es in der offiziellen Anzeige über die Immobilie, die viel Sicherheit und Schutz der Privatsphäre bietet.