Mr. Pompöös Harald Glööckler kommt mit Muse zum Opernball

Schon öfter hat der exzentrische Designer Harald Glööckler den Opernball in der Wiener Staatsoper besucht. Zuletzt beehrte er die edle Veranstaltung im Jahr 2024.

Wie Glööcklers Management dem KURIER bestätigt hat, wird Mr. Pompöös Harald Glööckler auch heuer wieder auf dem Ball der Bälle vertreten sein. Und er kommt natürlich nicht alleine. Einige seiner Logengäste wollen freilich nicht genannt werden, was er aber gerne preisgibt, ist, dass er mit seiner neuen Muse, der Dressurreiterin Tatiana Makarova , erscheinen wird.

"Sie ist eine dieser Frauen, die mich mit ihrer Entschlossenheit, ihrer Eleganz und ihrer einzigartigen Erscheinung inspirieren. Ihre außergewöhnliche Ausstrahlung, kombiniert mit ihrer Stärke als Dressurreiterin, macht sie zu meiner Muse. Sie zeigt mir, wie viel Schönheit und Kraft in der Kombination von Stil und Disziplin liegen", schwärmte Glööckler bereits im Mai gegenüber der Berliner Morgenpost über Makarova.

Neben Makarova wird auch noch Herta Margarete Habsburg-Lothringen mit von der Partie sein.