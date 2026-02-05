Star-Duell in der Staatsoper: Wer ist der spannendste Opernballgast?

Nur mehr wenige Tage bis zum Ball der Bälle in der Wiener Staatsoper. Vor Baumeister Richard Lugners Tod (12. August 2024) standen vor allem immer seine Star-Gäste im Fokus. Unter großem medialen Getöse präsentierte er Jahr für Jahr seine internationale Logen-Begleitung.

Heuer versuchen gleich mehrer seine großen Fußstapfen zu füllen. Und da stellt sich Frage, wer denn nun den besten Star-Gast hat und sich somit zum Logen-Kaiser krönt. Michael Lameraner und Adi Weiss von "Style Up Your Life!" werfen da gleich mehrer Namen ins Rennen. Sie füllen ihre Loge regelrecht mit VIPs. So bringen sie Sascha Vollmer und Alec Völkel von der Band BossHoss, die Models Nadine Mirada und Adriana Karembeu, Schauspielerin Simone Thomalla und Dschungelcamp-Siegerin 2019 Evelyn Burdecki und Shania und Davina Geiss. Sie versprechen aber auch noch weitere Namen.

Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer lässt Hollywood einfliegen. Er kommt mit US-Schauspielerin Sharon Stone zum Staatsgewalze.

Baumeistertochter Jacqueline Lugner macht es ihm nach und lädt auch eine Schauspielerin aus Übersee ein, nämlich "The Nanny"-Star Fran Drescher.

Das Unternehmerpaar Katarina und Helmut Kaltenegger bringen den deutschen Comedian Oliver Pocher samt seiner Ex Alessandra Meyer-Wölden.

Auch Italo-Star Al Bano Carrisi soll sich auf den Opernball vorbereiten. Nur, wer genau ihn einlädt, da hält man sich (noch) bedeckt.

Falstaff-Herausgeber-Ehepaar Wolfgang und Angelika Rosam teilen ihre Loge mit Osca-Koch Wolfgang Puck. Mr. Pompöös Harald Glööckler hat ebenfalls eine Loge. Er kommt mit seiner Muse Dressurreiterin Tatiana Makarova.

Auch die Reality-TV-Darsteller Micaela Schäfer und Julian F. M. Stoeckel werden kommen. Sie sind aber nicht eingeladen, sondern haben sich selbstständig die Karten gecheckt.