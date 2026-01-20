"Wie Lugner": Das Unternehmerpaar Kaltenegger bringt Opernball-Stargäste

Der Name ist hier nicht Programm, denn das schillernde Unternehmerpaar Katarina und Helmut Kaltenegger lässt bestimmt niemanden kalt. Ab 25. Jänner sind die beiden in ihrer eigenen Reality-TV-Show auf Puls 4 zu sehen – und das in der Prime-Time. Wobei, Katarina Kaltenegger anfangs nicht so begeistert von der Idee war, ihren beruflichen und privaten Alltag von Kameras begleiten zu lassen. Sie habe sogar mit Scheidung gedroht, wie ihr Ehemann lachend dem KURIER erzählt. Doch schlussendlich hat sie sich doch überreden lassen. "Bei uns heißt es nicht happy wife, sondern happy husband. Ich bin ihm dann entgegengekommen. Eine Ehe geht über Kompromisse", erklärt sie augenzwinkernd.

Authentische Einblicke Vom Handel mit Gold, Jachtausflug und Bentleykauf über sonstige Einblicke ins alltägliche Familienleben, wird in der Show alles geboten. Authentizität ist den beiden dabei besonders wichtig und sie wollen Einblicke hinter die Kulissen gewähren. Jetset wirkt nach außen immer so lässig, aber dahinter steckt so viel mehr – und besonders viel Arbeit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Helmut und Katarina Kaltenegger

Katarina, die nicht nur ihr eigenes Modebusiness "Gtrix" betreibt, sondern auch bei den Goldschürfstellen vor Ort, wie zum Beispiel in Ghana oder Sambia, das Controlling übernimmt (Helmut hat Flugangst), möchte damit vor allem den Frauen bewusst machen, ihre Träume zu leben. "Ich will ein Vorbild für Frauen sein. Wenn du eine Leidenschaft hast, für die du brennst, mach es!", so ihre Message. Als Adrenalinjunkie (sie fährt schnelle Autos, liebt Bungee-Jumping und hat selbst mit Loopings im Helikopter keine Probleme), geht sie gerne über ihre Grenzen. "Da, wo wir sind, ist nicht Sonnenschein, sondern wir klettern bis ganz nach oben, wo es frostig und kalt ist. Die Komfortzone verlassen und etwas tun, ist unser Motto. Das ist die Show, die wir den Zuschauern bieten. Chillen kenne ich nicht."

Angst vor negativen Reaktionen haben sie nicht. "Mit den negativen Reaktionen haben wir alles schon durch. Ich wüsste nicht, was da noch kommen sollte. Die, die wieder herumschreien: Blödsinn, das kann es nicht geben, Lug und Betrug. Das sind wir schon viele Jahr gewohnt. Da schauen wir drüber hinweg und das regt uns weniger auf. Wenn es dann um persönliche Angriffe geht, das würde mich mehr aufregen, als wenn sie über die Firma wieder schreien", so Helmut Kaltenegger.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Juerg Christandl Lisa Trompisch im Interview mit Helmut und Katarina Kaltenegger

Wiener Opernball Jedenfalls werden die beiden auch den Wiener Opernball besuchen – und das nicht allein. Sie bringen zwei Stargäste: Comedian Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. "Beim Opernball hab ich das immer gut gefunden vom Herrn Lugner, auch wenn viele geschimpft haben. Er hat einen Schwung reingebracht. Und wir haben gesagt, wir machen das weiter!", so Helmut Kaltenegger.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier / Philipp Hutter Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden