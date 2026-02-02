Volle Loge auf dem Opernball: Weiterer Stargast wurde enthüllt

Die Models Nadine Mirada und Adriana Karembeu werden am 12. Februar fix in der "Style Up Your Life"-Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner Platz nehmen. Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" sowie Reality-TV-Star Evelyn Burdecki werden ihnen Gesellschaft leisten.

Doch das sind noch nicht alle Gäste, denn am Montagvormittag wurde bekannt, dass auch die deutsche Schauspielerin Simone Thomalla Opernballluft schnuppern wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Style Up Your Life Michael Lameraner, Simone Thomalla und Adi Weiss