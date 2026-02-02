Austropromis

Volle Loge auf dem Opernball: Weiterer Stargast wurde enthüllt

Eröffnung des Wiener Opernballs mit Debütanten und zahlreichen Gästen.
Wer heuer neben Nadine Mirada, The BossHoss und Evelyn Burdecki Platz nehmen wird.
02.02.26, 11:28

Die Models Nadine Mirada und Adriana Karembeu werden am 12. Februar fix in der "Style Up Your Life"-Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner Platz nehmen. Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" sowie Reality-TV-Star Evelyn Burdecki werden ihnen Gesellschaft leisten.

Jacqueline Lugner kommt mit "The Nanny"-Star zum Opernball

Doch das sind noch nicht alle Gäste, denn am Montagvormittag wurde bekannt, dass auch die deutsche Schauspielerin Simone Thomalla Opernballluft schnuppern wird.

Michael Lameraner, Simone Thomalla und Adi Weiss

"Simone Thomalla ist eine absolute Ikone des deutschsprachigen Fernsehens. Dass sie unserer Einladung folgt und mit uns den Wiener Opernball feiert, ist für uns etwas ganz Besonderes und eine große Ehre", so Weiss und Lameraner.

