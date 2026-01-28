"Schaumrollenkönig" versüßt sich den Opernball mit Sharon Stone

Die Logen am 12. Februar füllen sich schön langsam mit prominenten Gesichtern. Und es wird auch ein Hollywood-Star Platz nehmen.

Ganz in Richard-Lugner-Manier lädt nämlich der Innviertler Unternehmer Karl Guschlbauer eine Schauspielerin aus Übersee ein.

Wie Mittwochfrüh per Aussendung bekanntgegeben wurde, wird er mit "Basic Instinct"-Star Sharon Stone (67) zum Opernball kommen.

Dass Wien ihr liegt, hat sie schon mehrmals bewiesen, drei Mal war sie Teil des Life-Ball-Spektakels.

Am 10. Februar wird es um 12 Uhr einen VIP-Empfang in der "Süßen Welt" in St. Willibald (OÖ) mit ihr geben.

"Nach Priscilla Presley im Vorjahr ist es mir eine besondere Ehre mit Sharon Stone wieder einen Weltstar in St. Willibald begrüßen zu können. Dass sie mich auf den diesjährigen Opernball begleiten wird, ist natürlich das I-Tüpfelchen. Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und unserem Verständnis von Genusskultur", so Guschlbauer dazu.