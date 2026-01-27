Diese Dschungelcamp-Siegerin kommt zum Wiener Opernball
Model Nadine Mirada und die Musik-Cowboys Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" sind schon fix gesetzt für die "Style Up Your Life"-Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner auf dem Wiener Opernball.
Doch jetzt kommt noch ein weiterer Gast dazu: die "Dschungelkönigin" von 2019: Evelyn Burdecki. Im Dschungel bekam sie aufgrund ihrer witzigen und ein bisschen naiven Sprüche schnell augenzwinkernd den Namen "The Brain" verliehen.
So sagte sie etwa: "Eine Fehlbildung oder so habe ich jetzt nicht, ein bisschen Bildung habe ich."
Das wissen auch Weiss und Lameraner, wie sie sagen: "Evelyn ist witzig, charmant, liebenswert, hübsch und ein totaler TV-Liebling. Genau diese Energie wollen wir am Opernball."
Damit ist die Loge aber noch nicht voll, denn es werden noch weitere Stargäste angekündigt.
Auch "Schaumrollenkönig" Karl Guschlbauer hat angekündigt, mit einem Hollywood-Stargast anzutanzen, der heute, Mittwoch verkündet werden soll. Dem Vernehmen nach soll es eine blonde Schauspielerin sein, die über 60 Jahre alt ist und mittlerweile nicht mehr so oft vor der Kamera steht.
Kommentare