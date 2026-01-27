Diese Dschungelcamp-Siegerin kommt zum Wiener Opernball

Model Nadine Mirada und die Musik-Cowboys Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" sind schon fix gesetzt für die "Style Up Your Life"-Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner auf dem Wiener Opernball.

Doch jetzt kommt noch ein weiterer Gast dazu: die "Dschungelkönigin" von 2019: Evelyn Burdecki. Im Dschungel bekam sie aufgrund ihrer witzigen und ein bisschen naiven Sprüche schnell augenzwinkernd den Namen "The Brain" verliehen. So sagte sie etwa: "Eine Fehlbildung oder so habe ich jetzt nicht, ein bisschen Bildung habe ich."

Das wissen auch Weiss und Lameraner, wie sie sagen: "Evelyn ist witzig, charmant, liebenswert, hübsch und ein totaler TV-Liebling. Genau diese Energie wollen wir am Opernball." Damit ist die Loge aber noch nicht voll, denn es werden noch weitere Stargäste angekündigt.