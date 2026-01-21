Opernball-Rätsel: Welche Hollywood-Dame bringt Karl Guschlbauer?

Der Opernball naht und so einige wollen in die großen Fußstapfen von Baumeister Richard Lugner in Sachen Stargäste treten. So bringt zum Beispiel, wie der KURIER exklusiv berichtete, das Unternehmerpaar Helmut und Katarina Kaltenegger den deutschen Comedian Oliver Pocher samt Ex Sandy zum Ball der Bälle.

Es kursieren auch Gerüchte, dass Apple , die Tochter von Schauspielerin Gwyneth Paltrow und Coldplay-Sänger Chris Martin, kommen soll.

Die "Style Up Your Life!"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner befüllen ihre Loge auch mit prominenten Namen. Bekanntgegeben wurde bis dato Model Nadine Mirada und die Burschen der Band "BossHoss".

Und auch der Innviertler Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer will da mitmischen. Er kreierte nicht nur eine Opernball-Schaumrolle mit echtem Goldstaub, sondern möchte auch mit einem Hollywoodstar am Ball-Parkett glänzen. Nur, wer das sein wird, will er vorerst noch nicht verraten. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um eine blonde Dame, über 60 Jahre und nicht mehr ganz "top of the game" handeln.

Da scheint die Auswahl unendlich. Wenn jetzt schon immer so viel von der KI und Chatgpt gesprochen wird, warum also nicht, die künstliche Intelligenz mit den bekannten Fakten füttern und eine Auswahl treffen lassen. Miteinbezogen, dass Herr Guschlbauer Generation 60+ ist und somit davon ausgegangen werden kann, dass er Kenner von Film & TV-Klassikern der 1980er/1990er ist.

Los geht's mit der Kombination der Fakten: Laut Chatgpt muss es eine prominente Dame sein, die elegant auftreten kann und international wiedererkennbar ist, aber nicht zu jung oder hyperaktuell ist.

Als ersten Treffer spuckte die Künstliche Intelligenz Melanie Griffith (67) aus - mit der Begründung, dass sie das perfekte Alter hätte, bekannt aus "Working Girl" und "Body Double" ist und ein Hollywoodstar der 1980er und 1990er ist, derzeit aber eher weniger im Rampenlicht steht und ihr der Opernball bestimmt gefallen könnte.

So weit, so gut. Einziger Haken, Griffith war schon mal beim Opernball. Und zwar 2018 als Gast von Richard Lugner. Man kann also davon ausgehen, dass Herr Guschlbauer sich dann doch etwas Neues überlegt und nicht auf Lugners ehemalige Stargäste zurückgreift.