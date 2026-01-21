Austropromis

Opernball-Rätsel: Welche Hollywood-Dame bringt Karl Guschlbauer?

Ein Mann im Frack hält eine Packung Schaumrollen, umgeben von drei ausgeschnittenen Silhouetten.
Der Schaumrollenkönig will mit seinem Stargast wie einst Richard Lugner glänzen: Die KI glaubt, die Top-Kandidatinnen zu kennen.
Von Lisa Trompisch
21.01.26, 18:09

Der Opernball naht und so einige wollen in die großen Fußstapfen von Baumeister Richard Lugner in Sachen Stargäste treten. So bringt zum Beispiel, wie der KURIER exklusiv berichtete, das Unternehmerpaar Helmut und Katarina Kaltenegger den deutschen Comedian Oliver Pocher samt Ex Sandy zum Ball der Bälle.

"Wie Lugner": Das Unternehmerpaar Kaltenegger bringt Opernball-Stargäste

Die "Style Up Your Life!"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner befüllen ihre Loge auch mit prominenten Namen. Bekanntgegeben wurde bis dato Model Nadine Mirada und die Burschen der Band "BossHoss". 

Es kursieren auch Gerüchte, dass Apple, die Tochter von Schauspielerin Gwyneth Paltrow und Coldplay-Sänger Chris Martin, kommen soll. 

Silvia Schneider wird das ORF-Opernball-Moderatorenteam unterstützen

Und auch der Innviertler Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer will da mitmischen. Er kreierte nicht nur eine Opernball-Schaumrolle mit echtem Goldstaub, sondern möchte auch mit einem Hollywoodstar am Ball-Parkett glänzen. Nur, wer das sein wird, will er vorerst noch nicht verraten. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um eine blonde Dame, über 60 Jahre und nicht mehr ganz "top of the game" handeln. 

Da scheint die Auswahl unendlich. Wenn jetzt schon immer so viel von der KI und Chatgpt gesprochen wird, warum also nicht, die künstliche Intelligenz mit den bekannten Fakten füttern und eine Auswahl treffen lassen. Miteinbezogen, dass Herr Guschlbauer Generation 60+ ist und somit davon ausgegangen werden kann, dass er Kenner von Film & TV-Klassikern der 1980er/1990er ist. 

Los geht's mit der Kombination der Fakten: Laut Chatgpt muss es eine prominente Dame sein, die elegant auftreten kann und international wiedererkennbar ist, aber nicht zu jung oder hyperaktuell ist. 

Als ersten Treffer spuckte die Künstliche Intelligenz Melanie Griffith (67) aus - mit der Begründung, dass sie das perfekte Alter hätte, bekannt aus "Working Girl" und "Body Double" ist und ein Hollywoodstar der 1980er und 1990er ist, derzeit aber eher weniger im Rampenlicht steht und ihr der Opernball bestimmt gefallen könnte. 

So weit, so gut. Einziger Haken, Griffith war schon mal beim Opernball. Und zwar 2018 als Gast von Richard Lugner. Man kann also davon ausgehen, dass Herr Guschlbauer sich dann doch etwas Neues überlegt und nicht auf Lugners ehemalige Stargäste zurückgreift.

Eine Frau mit Schmuck und ein Mann mit Zylinder und Schal lächeln inmitten elegant gekleideter Menschen.

Melanie Griffith mit Richard Lugner

Und jetzt wird's interessant. Nach Einbeziehung dieser Tatsache, spuckte Chatgpt die drei Top-Kandidatinnen aus.

Sozusagen als Joker ins Rennen warf die KI Daryl Hannah (64). Weil: "Blond, Kultstatus durch Filme wie "Splash", bekannt und glamourös genug." Nachsatz: Sie sei aber eher weniger Gala-erprobt.

Eine Frau mit langen blonden Haaren trägt Schwarz und zeigt ein Peace-Zeichen mit der Hand.

Daryl Hannah

Auf Platz drei landete Meg Ryan (63). Mit der Begründung: "Blond, Rom-Com-Ikone, international erkennbar, bekannt aus Filmen der 1980er/1990er, persönliche Sympathie daher denkbar, eventuell eher 'ruhige' Wahl".

Eine Frau mit blonden, gewellten Haaren trägt ein glitzerndes, burgunderrotes Kleid mit Pelzkragen und schwarzer Schleife.

Meg Ryan

Platz 2 holte sich Christie Brinkley (71). Warum gerade sie, führte die Künstliche Intelligenz wie folgt aus: "Supermodel und Schauspielerin, blond, gesellschaftsfähig, sehr glamourös, Opernball-tauglich, Hollywood-Karriere zwar eher nebenbei, aber international bekannt, ideal als 'Statement-Dame'".

Eine blonde Frau im roten Kleid posiert vor einer Wand mit Logos wie Hard Rock Hotel.

Christie Brinkley

Auf Platz 1 landete Kim Basinger (71) mit der Begründung: "Glamour, altersgerecht, Hollywood-Ikone, nie Lugner-Opernball".

Kim Basinger posiert vor einem orangefarbenen Hintergrund mit einem Mädchenporträt.

Kim Basinger

Man darf also gespannt sein, wie treffsicher hier die KI ist oder ob Karl Guschlbauer dann doch eine ganz andere süße Überraschung parat hat. 

