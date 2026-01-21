Opernball-Rätsel: Welche Hollywood-Dame bringt Karl Guschlbauer?
Der Opernball naht und so einige wollen in die großen Fußstapfen von Baumeister Richard Lugner in Sachen Stargäste treten. So bringt zum Beispiel, wie der KURIER exklusiv berichtete, das Unternehmerpaar Helmut und Katarina Kaltenegger den deutschen Comedian Oliver Pocher samt Ex Sandy zum Ball der Bälle.
Die "Style Up Your Life!"-Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner befüllen ihre Loge auch mit prominenten Namen. Bekanntgegeben wurde bis dato Model Nadine Mirada und die Burschen der Band "BossHoss".
Es kursieren auch Gerüchte, dass Apple, die Tochter von Schauspielerin Gwyneth Paltrow und Coldplay-Sänger Chris Martin, kommen soll.
Und auch der Innviertler Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer will da mitmischen. Er kreierte nicht nur eine Opernball-Schaumrolle mit echtem Goldstaub, sondern möchte auch mit einem Hollywoodstar am Ball-Parkett glänzen. Nur, wer das sein wird, will er vorerst noch nicht verraten. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um eine blonde Dame, über 60 Jahre und nicht mehr ganz "top of the game" handeln.
Da scheint die Auswahl unendlich. Wenn jetzt schon immer so viel von der KI und Chatgpt gesprochen wird, warum also nicht, die künstliche Intelligenz mit den bekannten Fakten füttern und eine Auswahl treffen lassen. Miteinbezogen, dass Herr Guschlbauer Generation 60+ ist und somit davon ausgegangen werden kann, dass er Kenner von Film & TV-Klassikern der 1980er/1990er ist.
Los geht's mit der Kombination der Fakten: Laut Chatgpt muss es eine prominente Dame sein, die elegant auftreten kann und international wiedererkennbar ist, aber nicht zu jung oder hyperaktuell ist.
Als ersten Treffer spuckte die Künstliche Intelligenz Melanie Griffith (67) aus - mit der Begründung, dass sie das perfekte Alter hätte, bekannt aus "Working Girl" und "Body Double" ist und ein Hollywoodstar der 1980er und 1990er ist, derzeit aber eher weniger im Rampenlicht steht und ihr der Opernball bestimmt gefallen könnte.
So weit, so gut. Einziger Haken, Griffith war schon mal beim Opernball. Und zwar 2018 als Gast von Richard Lugner. Man kann also davon ausgehen, dass Herr Guschlbauer sich dann doch etwas Neues überlegt und nicht auf Lugners ehemalige Stargäste zurückgreift.
Und jetzt wird's interessant. Nach Einbeziehung dieser Tatsache, spuckte Chatgpt die drei Top-Kandidatinnen aus.
Sozusagen als Joker ins Rennen warf die KI Daryl Hannah (64). Weil: "Blond, Kultstatus durch Filme wie "Splash", bekannt und glamourös genug." Nachsatz: Sie sei aber eher weniger Gala-erprobt.
Auf Platz drei landete Meg Ryan (63). Mit der Begründung: "Blond, Rom-Com-Ikone, international erkennbar, bekannt aus Filmen der 1980er/1990er, persönliche Sympathie daher denkbar, eventuell eher 'ruhige' Wahl".
Platz 2 holte sich Christie Brinkley (71). Warum gerade sie, führte die Künstliche Intelligenz wie folgt aus: "Supermodel und Schauspielerin, blond, gesellschaftsfähig, sehr glamourös, Opernball-tauglich, Hollywood-Karriere zwar eher nebenbei, aber international bekannt, ideal als 'Statement-Dame'".
Auf Platz 1 landete Kim Basinger (71) mit der Begründung: "Glamour, altersgerecht, Hollywood-Ikone, nie Lugner-Opernball".
Man darf also gespannt sein, wie treffsicher hier die KI ist oder ob Karl Guschlbauer dann doch eine ganz andere süße Überraschung parat hat.
Kommentare