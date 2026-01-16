Silvia Schneider wird das ORF-Opernball-Moderatorenteam unterstützen

Am 12. Februar findet in der Staatsoper der 68. Opernball statt. Heute, Freitag, wurde das Programm präsentiert.

"Ich freue mich sehr, dass ich das Moderatorenteam unterstützen darf als Moderatorin zum Thema Mode. Da werden wir auf der Feststiege die besten Looks einfangen", erzählt sie dem KURIER.

Auch der ORF wird wieder mit Live-Berichterstattung vor Ort sein. Diesmal mit den drei Moderatoren Mirjam Weichselbraun , Teresa Vogl und Andi Knoll . Aber auch Silvia Schneider wird zu sehen sein und das Moderatorenteam tatkräftig unterstützen.

"Ich freue mich auch auf die Live-Interviews, das ist immer ein besonderes Prickeln in der Sendung, aber gerade der Opernball ist ein Thema, wo es darum geht, sehen und gesehen werden, wer trägt welches Kleid, was sind die Looks, welche Farben gibt es am Red Carpet zu sehen und da freue ich mich sehr, dass ich das ein bisschen einfangen darf."

Sie selbst hat sich schon lange Gedanken um ihr Opernballoutfit gemacht. Schon über 100 Arbeitsstunden wurden in die Anfertigung investiert.

"Es ist eine wirklich großartige Couture-Leistung aus meinem Haus in Zusammenarbeit mit der wunderbaren Liliya Semenova, die Außergewöhnliches geleistet hat."

Ihr ultimativer Tipp für das Balloutfit: Sich dafür viel Zeit nehmen! "Ich glaub, man soll sich genügend Zeit nehmen im Vorhinein, dass man nicht last minute erst zum Friseur läuft oder das Kleid aussucht. Das sollte man mit Planung schon einige Wochen vorher erledigt haben."