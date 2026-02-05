Austropromis

Reality-TV am Opernball: Shania und Davina Geiss kommen

"Die Geissens" beim Staatsgewalze. Zumindest ihre Töchter, denn die beiden werden von "Style Up Your Life!" eingeladen.
Von Lisa Trompisch
05.02.26, 12:09

Die Loge von Michael Lameraner und Adi Weiss ist jetzt aber wirklich bummvoll! Die beiden werden auch die "Die Geissens"-Töchter Shania und Davina am 12. Februar einladen.

Vier elegant gekleidete Personen posieren vor festlicher Kulisse im Ballsaal.

Adi Weiss mit den Geissens-Töchter und Michael Lameraner

"Wir lieben es, wenn beim Opernball neue Energie auf Tradition trifft. Shania und Davina sind junge, extrem erfolgreiche Trend-Girls, die total angesagt sind und perfekt zeigen, wie modern und international der Opernball heute sein kann. Wir freuen uns riesig, sie in unserer Loge begrüßen zu dürfen", so Lameraner und Weiss.

Wiener Opernball
kurier.at, LT 

