Reality-TV am Opernball: Shania und Davina Geiss kommen

Die Loge von Michael Lameraner und Adi Weiss ist jetzt aber wirklich bummvoll! Die beiden werden auch die "Die Geissens"-Töchter Shania und Davina am 12. Februar einladen.

"Wir lieben es, wenn beim Opernball neue Energie auf Tradition trifft. Shania und Davina sind junge, extrem erfolgreiche Trend-Girls, die total angesagt sind und perfekt zeigen, wie modern und international der Opernball heute sein kann. Wir freuen uns riesig, sie in unserer Loge begrüßen zu dürfen", so Lameraner und Weiss.