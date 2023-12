Bericht: Cher will Vormundschaft für ihren Sohn Elijah Blue Allman

Cher soll vorläufig Finanzen ihres Sohnes regeln wollen

Nun wird berichtet, dass Cher die Vormundschaft für Allman beantragt hat. Konkret gehe es laut dem Promiportal Page Six, das sich ebenfalls auf Gerichtsdokumente bezieht, um die Verwaltung seiner finanziellen Mittel. In den Dokumenten behaupte die Sängerin, sie sei nicht in der Lage gewesen, "Elijahs Präferenzen bezüglich der Ernennung eines vorläufigen Vormunds zu diskutieren", weil sein Gesundheitszustand dies aktuell nicht zugelassen habe. Cher fürchte, dass das Leben ihres Sohnes aufgrund seines Drogenkonsums in Gefahr sei, heißt es laut Page Six in den offiziellen Unterlagen.