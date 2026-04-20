Daniel und Patrice Aminati: Kommt jetzt die Schlammschlacht?

Nach der Trennung greift Patrice Aminati ihren Noch-Ehemann Daniel Aminati öffentlich an und macht ihm schwere Vorwürfe. Er würde aus ihrer Krebserkrankung Kapital schlagen und diese in eine Ego-Show verwandeln, so die 30-Jährige in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Doch der Moderator lässt diese Vorwürfe nicht im Raum stehen und meldete sich auf Instagram zur Causa selbst zu Wort.

Kritik an Daniel Aminatis Social-Media-Auftritt Einen Tag, nachdem Patrice öffentlich bekannt gab, dass der Krebs erneut gestreut hat, postete Daniel auf Instagram Bilder von ihm, auf denen er sehr glücklich aussah. Nach der Ankündigung seiner Noch-Ehefrau aber postete er die an sie gerichteten Worte: "Du schaffst das! Ich bin immer für dich da, das weißt du!" Besonders das zweite Posting stieß Patrice anscheinend äußerst sauer auf. Gegenüber der Bild erklärte sie, dass der Eindruck, Daniel sei für sie da, ganz und gar nicht der Realität entspreche. "Mich für seine Instagram-Story und seine Selbstdarstellung zu benutzen, obwohl so viel Ungeklärtes zwischen uns steht. Er sagt öffentlich, er sei immer für mich da, aber versucht hinterrücks, meine Zukunftsperspektive zu verbauen. Er soll endlich von mir ablassen und sich auf sich konzentrieren." Klare und harte Worte der 30-Jährigen.

Daniel Aminati verteidigt sich in Instagram-Video Am Sonntag reagierte Aminati auf die Vorwürfe mit einem ausführlichen Instagram-Video. Darin betonte der Moderator, dass er sich bewusst zurückgehalten habe, da solche privaten Angelegenheiten nicht in die Öffentlichkeit gehörten. Er Schlammschlacht strebe er nicht an. "Ich finde, genauso liebevoll wie man zusammengekommen ist, kann man meines Erachtens nach auch zumindest respektvoll auseinandergehen." Und weiter: "Wir sind immer ganz besonders respektvoll miteinander umgegangen, wieso soll ich jetzt damit aufhören?" Trotzdem fühle er sich gezwungen, Stellung zu nehmen, nachdem Patrice ihn öffentlich kritisiert hatte. Bezüglich des Vorwurfs, er nutze ihre Krankheit für eine Ego-Show und in seinen Postings gehe es ihm eigentlich nur um sich selbst, erklärte der 52-Jährige: "Das finde ich einfach unverhältnismäßig, weil das Einzige, was ich vor zwei Tagen gemacht habe, ich habe in einer Story ein Bild von ihr und von uns gepostet (…)." Die Worte "Wir schaffen das!" und "Du schaffst das!", die auch in der Story zu sehen waren, seien stets das Credo der Familie in den letzten Jahren gewesen, erklärt Daniel. Patrice wisse, dass es sich dabei "um keine leeren Worthülsen" handle.

"Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt" Daniel wies darauf hin, dass er Patrice in der Vergangenheit den Weg zu speziellen Krebsstudien ermöglicht habe, die ansonsten nicht zugänglich gewesen wären. Er habe "wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um sämtliche Türen aufzumachen" – Türen, die "normalerweise verschlossen geblieben" wären, betonte er. Daniel erklärte auch, dass diese Therapien damals Erfolge gezeigt hätten. In seiner Videobotschaft zollte Daniel Patrice Respekt für ihren beschwerlichen Weg und beschrieb sie als "wunderbaren Menschen" und "wunderbare Seele". Gleichzeitig machte er deutlich, wie belastend die Situation für alle Beteiligten sei: "Es ist verrückt, was gerade passiert. Ich spüre ihre Angst, ich weiß um ihre Angst und ich weiß aber auch, was Angst macht." Er sei immer für sie da gewesen, betont er im Clip. Trotzdem sei er sich bewusst, dass Patrice den Kampf gegen den Krebs allein durchstehen muss. "Es ist gerade so, wie es ist, und auch das werden wir durchstehen."